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联想集团环境事务总监龚勋：未来碳中和将成为科技企业保持竞争力的刚需

2021年09月07日19:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （记者李楠桦）今日，首届中国数字碳中和高峰论坛将在成都召开。在主题为“数字经济驱动低碳转型新跨越”的分论坛上，联想集团环境事务总监龚勋表示，未来碳中和将成为科技企业保持竞争力的刚需。

据统计，2020年信息技术行业自身碳排放占总排放的2.3%。同时，到2030年各行各业受益于信息技术所减少的碳排放将达到121亿吨，是信息技术行业自身排放量的10倍。

龚勋以绿色技术创新举例说明，近年来，数据中心不断扩大，用能需求猛增，数据中心的能耗主要在IT设备和空调制冷设备上。据统计，空调制冷设备的能耗占整个数据机房用电的40%。“ 联想自主研发的温水水冷技术，通过减少对空调和散热器的需求，可节约40%以上的能耗成本，热量还可以循环利用。通过融合科学计算和智能计算，开启了高性能计算的绿色智能化新时代。”龚勋说。

龚勋指出，科技企业的低碳转型任重道远，希望与各方一起努力推动减碳生态建设，共寻创新解决方案，实现科学、平稳、公平转型，共创更智慧，更坚韧，更美好的未来。

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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