人民往北京9月7日电 （记者杜燕飞）对于网络平台企业金融业务整改情况，银保监会有关负责人今日在回答记者提问时表示，银保监会依法将金融活动全面纳入监管，对各类金融违法违规行为一如既往坚持“零容忍”。目前，网络平台企业金融业务整改已取得一定进展和成效，网络平台企业正积极对照法律法规和监管要求，深入自查并制定整改方案，有序落实整改。

“前期，银保监会进一步加强与网络平台企业的沟通交流，明确监管要求，开展政策辅导，推动网络平台企业转变观念，增强对金融业务属性、政策法规和监管要求的理解和把握，强化风险意识、合规意识和消费者权益保护意识。”该负责人表示，在蚂蚁集团整改工作基础上，今年4月29日，“一行两会一局”等金融管理部门联合约谈了13家网络平台企业，提出了自查整改工作要求。

该负责人介绍，银保监会对于网络平台企业金融业务整改工作始终坚持以下原则：一是坚持依法将金融活动全面纳入监管，所有金融业务必须持牌经营，消除监管套利。

二是坚持公平监管和从严监管。对同类业务、同类主体一视同仁，切实防范金融风险，维护金融稳定，对各类金融违法违规行为一如既往坚持“零容忍”。

三是坚持发展和规范并重。支持网络平台企业在审慎监管前提下守正创新、规范发展，弘扬企业家精神，激发市场主体活力和社会创造力，正确发挥科技创新驱动作用，同时，坚决打破垄断，维护公众利益和公平竞争的市场秩序。

“目前，网络平台企业正积极对照法律法规和监管要求，深入自查并制定整改方案，有序落实整改。在完善公司治理、防范资本无序扩张、合规审慎开展互联网存贷款业务、推动小贷和消费金融公司合规展业、规范发展互联网保险业务、加强消费者权益保护等方面已取得一定进展和成效。”该负责人表示。

业内人士认为，约谈与监管，并不是为了打压金融科技，也不是对金融创新的否定。加强互联网平台金融业务监管与反垄断规制，可以创造更加公平公正的市场竞争秩序，有助于激发市场主体活力，推动金融科技良性创新、行稳致远，更好地推动实体经济发展。

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