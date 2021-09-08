本报记者 孔德晨

近年来，江西省吉安市峡江县大力开展普惠金融业务，创新信贷产品，推动解决小微企业融资难、融资贵等问题。近日，位于峡江县砚溪镇的华源食品有限公司获得当地金融机构推出的“财源信贷通”300万元贷款，新上了两条生产线。图为工人在该公司车间内忙碌。

陈福平摄（人民视觉）

9月7日，国新办召开国务院政策例行吹风会，介绍支持中小微企业发展有关情况。会上，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜介绍，截至7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%。支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%。小微企业融资继续呈现“量增、面扩、价降”的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。下一步，将在已经出台的一些惠企政策尤其是支持中小微企业的金融政策基础上，进一步加大政策支持力度。

金融服务能力提升

潘功胜介绍，今年以来，金融服务能力持续提升，对中小微企业融资支持力度不断加大，体现在五方面：

——货币信贷总量合理增长。截至7月末，社会融资规模存量302万亿元，同比增长10.7%。1-7月份，人民币贷款新增13.8万亿元，比去年1-7月多增7582亿元。

——小微企业融资呈现“量增、面扩、价降”的局面。7月末，中小微企业法人贷款余额72.4万亿元，占全部企业贷款65.7%，其中普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%。

——两项直达实体经济货币政策工具效果明显。小微企业延期还本付息政策工具和普惠小微信用贷款支持工具推出后，2020年到今年7月末，全国银行业金融机构累计延期还本付息贷款12.5万亿元，其中支持中小微企业延期还本付息10.2万亿元。去年6月以来，普惠小微信用贷款累计发放6.1万亿元，占同期累计发放的普惠小微贷款的29%，较两项政策实施前提升8个百分点。

——中小微企业融资便利性显著提升。今年上半年，人民银行应收账款融资服务平台共促成中小微企业融资2万笔、6291亿元，同比增长了40%和10%。

——重点行业和区域的支持力度不断加大。建立了包含42万家受疫情影响的行业企业和供应链核心企业名录库，累计推动发放贷款7.1万亿元，带动就业超过3000万人。

降准效果逐步显现

今年二季度以来，原材料、物流成本持续大幅上涨推高了企业经营成本，订单需求不足等问题影响企业正常生产经营，部分小微企业也面临一些新挑战。

针对这些情况，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙说：“我们发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室、国务院减轻企业负担部际联席会议办公室两个协调机制作用，会同各部门协同来解决，帮助中小企业解决问题和困难。”

具体来看，进一步落实落细已出台政策，完善跨部门政策信息发布平台，加强政策解读和推送，使政策可见度、到达率不断提高；研究加大支持力度，目前正在抓紧修订出台《中小企业划型标准规定》；调动地方政府积极性，鼓励支持地方政府采取特色的、个性化的政策予以扶持；加强对中小企业监测和运行研判。

清理政府部门和国有企业拖欠民营企业、中小企业账款专项行动成效显著。田玉龙介绍，截至去年年底，已经累计清偿政府部门和国有大型企业拖欠民营企业、中小企业逾期欠款8500多亿元。同时法规制度不断完善，为治理拖欠问题提供了坚实的法治保障。

为缓解小微企业在资金链方面的困难，央行7月份降准释放了1万亿元长期资金，有效增加了金融机构支持实体经济的长期资金来源，引导金融机构积极运用降准资金，加大对小微企业的支持力度。中国人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，降准降低了金融机构资金成本约130亿元，通过金融机构传导促进小微企业融资成本稳中有降，7月份降准效果逐步显现。

新增支小再贷款额度

金融领域将在哪些方面加大对中小微企业的政策支持力度？

“新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余的4个月，也就是9月-12月之内发放。”潘功胜介绍，“人民银行提供商业银行的再贷款利率是2.25%，商业银行拿到这笔贷款，它的发放对象主要是小微企业，发放贷款的平均利率在5.5%左右。同时，我们采取‘先贷后借’模式，保障资金使用精准性和直达性。”

“下一步，人民银行将实施稳健货币政策，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。”潘功胜说，“在结构性货币政策方面，将加大对重点领域和薄弱环节的政策支持，比如说再贷款再贴现等工具的定向支持作用，两项直达实体经济的货币政策工具进一步使用。”

潘功胜表示，央行将继续发挥好财政、工信、税收等部门以及地方政府的合力，进一步提振市场需求，稳定大宗商品价格，降低中小微企业经营成本。同时，推动强化贷款风险分担补偿、信用信息共享机制建设，提升小微企业金融服务效率。

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