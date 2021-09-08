本报记者 林丽鹂

我国商事制度改革取得积极成效。国家市场监督管理总局9月6日公布，我国市场主体总量从2012年5500万户增长到今年7月底的1.46亿户，年均净增长超1000万户，市场主体活跃度总体稳定在70%左右。蓬勃发展的市场主体，促进我国超大规模市场的形成和发展，成为稳住经济基本盘和稳定就业的中坚力量。

——年均净增长超1000万户，意味着新设市场主体快速增长。

“在网上一个多小时就办完了登记注册，一天不到就收到了执照和公章，方便快捷。”不久前，石继峰在北京市朝阳区新登记注册了一家科技有限公司。当地市场监管部门落实“证照分离”改革工作方案，持续推出“一市一照”“证照联办”等新措施，受到创业者欢迎。

商事制度改革优化了企业开办服务流程，最大程度减时间、减环节、减材料，实行名称自主申报改革，推行经营范围规范化表述，深化运用“电子证照”，大力推动“一网通办”“跨省通办”，便利化程度显著提高。目前，企业开办时间已经由平均22.9天压缩到4个工作日以内。

数据显示，今年上半年，全国新设市场主体1394.5万户。优化登记注册服务，激发了市场活力和社会创造力。

——年均净增长超1000万户，意味着个体工商户蓬勃发展。

“我想在村里开个批发部，如今在家门口就可以登记注册。工作人员还介绍了不少帮扶政策，让我更有信心了。”6月25日，山东省高唐县赵寨子镇糖酒批发商行经营者郭玉换高兴地从三寨社区便民服务点领取了营业执照和食品经营许可证。当地不仅通过“市、县、镇街、社区四级协同联动”模式缩短办理时间，还积极帮助个体工商户解决租金、税费、社保、融资等方面难题。

个体工商户是数量最多的市场主体，是群众生活最直接的服务者，疫情防控期间面临的实际困难也较多。相关部门着力扶持个体工商户的健康发展，积极推动出台减税降费、金融支持、就业促进等政策，为个体工商户纾困解难。

据统计，上半年，全国新设个体工商户945.9万户，同比增长28.1%，发挥了繁荣经济、稳定就业、促进创新、方便群众生活等方面的重要作用。

——年均净增长超1000万户，也意味着市场资源要素配置效率提高。

“以前在网上进行简易注销公示之后，至少需要45天才能进行注销申请，现在只需20天就可以办理了。”6月15日，黑龙江省鹤岗市万昌矿业有限公司会计满中芹在当地市场监督管理局办理了企业简易注销业务。

商事制度改革以来，相关部门着力畅通市场退出渠道，优化普通注销程序，在全国建成多部门联动的市场主体注销一网服务平台，开展简易注销登记改革，很大程度上解决了市场主体“注销难”问题。

数据显示，上半年，全国共154.62万户企业注销退出市场，新设企业与注销企业的比例由商事制度改革之初的4∶1变为目前的2∶1。市场主体“新陈代谢”提速，释放了社会资源，提高了市场资源要素配置效率，充分发挥了优胜劣汰的市场机制作用。

(责编：岳弘彬、郝江震)