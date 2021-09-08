本报记者 吴秋余

近日，国务院常务会议部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度。9月7日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍支持中小微企业发展有关情况。

小微企业融资便利性较大幅度提升

党中央、国务院高度重视“六稳”“六保”工作，把支持量大面广的中小微企业发展作为“六稳”“六保”工作的重中之重。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜介绍，今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现“量增、面扩、价降”的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。

截至7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%。支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%。7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点。

发挥好地方政府融资担保机构作用

国务院常务会议对金融支持中小微企业工作提出了进一步要求。“人民银行将继续牢牢坚持‘两个毫不动摇’，会同有关部门在落实好已出台金融惠企政策基础上，进一步强化政策激励约束，推动金融产品和服务方式创新，改进金融机构内部资源配置和政策安排，优化融资环境等，持续提升小微企业金融服务，支持中小微企业发展。”潘功胜表示，人民银行将在已出台的一些惠企政策尤其是支持中小微企业的金融政策基础上，进一步加大政策支持力度。

一是再新增3000亿元支小再贷款额度，在今年9月—12月内发放。二是加大普惠小微信用贷款支持政策的实施力度，引导银行更多地发放普惠小微信用贷款。三是金融机构和政府之间合作，发挥好地方政府融资担保机构作用。四是创新供应链金融服务模式，解决中小微企业应收账款被占用导致的资金周转困难。五是强化中小微企业金融服务能力建设，提升金融机构服务中小微企业的能力。

“我们将继续发挥好财政、工信、税收等部门以及地方政府的合力，进一步提振市场需求，稳定大宗商品价格，降低中小微企业经营成本。同时，推动强化贷款风险分担补偿、信用信息共享机制建设，提升小微企业金融服务效率。”潘功胜说。

适时出台部分惠企政策到期后接续政策

“根据国务院常务会议要求，在用好已出台惠企政策基础上，我们进一步采取措施稳住市场主体、稳住就业，研究和适时出台部分惠企政策到期后的接续政策，提高应对困难挑战的能力。”工信部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，下一步，工信部将会同有关部门围绕“政策、服务、环境”三个领域，聚焦“融资促进、权益保护”两个重点，紧盯“提升创新能力和专业化水平”，把党中央、国务院支持中小企业发展的决策部署落到实处，帮助中小企业纾困解难，筑牢发展基础，增强企业获得感。

今年二季度以来，原材料、物流成本持续大幅上涨，推高了经营成本，加之订单需求不足、近期汛情突发等因素，造成一些小微企业经营困难。

田玉龙表示，针对这些情况，工信部将会同各部门帮助中小企业解决问题和困难，主要做好四方面工作：一是进一步落实落细已出台政策，特别是完善跨部门政策信息发布平台，加强政策解读和推送，使政策可见度、到达率不断提高；二是进一步研究加大支持力度，会同各部门根据国内外形势变化和实体经济需要，研究并适时出台接续政策，稳定政策预期，增强企业信心；三是调动地方政府积极性，鼓励支持地方政府采取特色的、个性化的政策予以扶持，切实解决属地化中小企业的实际困难，因地制宜地加强生产要素保障，最大限度降低企业经营成本。四是加强对中小企业监测和运行研判，利用大数据等手段及时跟踪监测中小企业运行经营情况，通过密切跟踪，发现一些苗头性、倾向性问题，及时帮助企业解决困难。

“当前，中小企业应收账款有所上升，预防新增拖欠还面临不少困难和挑战，对我们的后续工作也提出了更高要求。”田玉龙说，工信部将充分发挥促进中小企业发展工作领导小组和减轻企业负担部际联席会议这两个机制的协调作用，在巩固前期清欠成果基础上，建立防范和化解拖欠中小企业账款问题的长效机制，切实保护中小企业合法权益。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 02 版）

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