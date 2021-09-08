本报广州9月7日电 （记者李刚）记者从7日上午在广州举行的第130届广交会推介会上获悉：本届广交会10月15日开幕，将首次线上线下融合举办。展会设置十六大类商品51个展区，线上线下约2.6万家境内外企业参展。其中，线下展览面积40万平方米，线下参展商采购商人数预计约30万。

广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家介绍，第130届广交会与以往有很多不同，呈现出多个“第一次”——第一次在连续三届云上举办之后恢复线下举办，第一次以促进国内国际双循环为主题，第一次线上线下融合举办，第一次举办珠江国际贸易论坛……这些“第一次”于广交会而言，既是新创举，又是新机遇，更是新的里程碑。

广东省商务厅厅长张劲松介绍，初步预计，本届广交会线下参展商约10万人，以品牌展位企业为参展主体；将有超过20万采购商线下到场采购，此外还有大量采购商线上采购。

储士家介绍，第130届广交会将助力国内国际双循环，加大境外采购商招商联动。利用全球营销渠道，本届广交会将在40个国家和地区举办52场云推介系列活动，推介中国重点产业集群，对接国际知名采购集团。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 06 版）

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