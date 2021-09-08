图①：2021年中国国际服务贸易交易会在首钢园区设立专题展。

本报记者 贺 勇摄

图②：位于国家会议中心的京津冀展区。

本报记者 伊 霄摄

图③：观众现场体验模拟飞行。

本报记者 贺 勇摄

图④：在服贸会数字服务专区的数字故宫展台，观众正在体验一款故宫小游戏。

人民网记者 翁奇羽摄

中国服务贸易发展成就展现场。

本报记者 贺 勇摄

更广泛——

特色服务产品齐亮相

本报记者 屈 佩

先体验一下韩国的VR游戏，再去奥地利展台感受冰壶运动魅力，爱尔兰的图书馆带你进入文学世界，秘鲁的羊驼玩偶等待大家光顾……在服贸会国别展区，6家国际组织、60多个国家在此参展。观众足不出京，便可感受各国特色服务产品。

亚马逊云科技的展台让参观者“扮演”仓储管理员角色，爱普生激光工程投影机打造了光影版本的敦煌世界，迪卡侬带来了冰雪运动装备……不少外国企业在服贸会上精彩亮相，从云端科技、行业解决方案，到体育装备、家居用品，多样化的产品为中国消费者提供了多种选择。

在“一带一路”服务贸易合作论坛上，乌兹别克斯坦撒马尔罕游客中心同中国商旅企业视频签署合作协议；韩中线上洽谈区，工作人员热情对接……这些只是服贸会热闹场景的一角。主题论坛上，中外嘉宾围绕金融、教育、文旅、体育等话题，议现状、谋未来，成果丰硕。

作为全球目前规模最大的服务贸易领域综合性展会，服贸会备受关注。本届服贸会共计有153个国家和地区的1万余家企业注册线上线下参会。8个专题展有1212家企业参展，世界500强、行业龙头企业占比23%，整体国际化率达到19%。

比利时驻上海总领事馆经济及商务领事、布鲁塞尔外国投资与贸易促进局驻华首席代表马汉告诉记者，他们已经连续3年参会，见证了服贸会越办越大、国际化水平越来越高，“不同国家的嘉宾代表、参展商在一起探讨数字技术、金融创新这些所有国家和企业共同关切的问题，十分有意义。”

更开放——

体验建筑工程魅力之旅

本报记者 贺 勇

核电埋件焊接机器人、全国首例地铁装配式车站模型、正在“变身”为一座具有国际一流水准专业足球场的新工体沙盘……本届服贸会上，建筑专题首次作为独立专题亮相首钢园区，一件件展品充分展现了中国建筑企业加快数字化转型，大力探索和发展新型建造方式的成果。对于参观者而言，建筑专题展区也是一次深入体验建筑工程魅力的新奇之旅。

在论坛现场，北京建工、中建二局分别签下5亿英镑和7.98亿元人民币的工程大单，中国方案收获海外赞誉。

根据北京建工与直布罗陀经济发展部签署的协议，北京建工将以总承包形式参与当地老年公寓、工人公寓、海岸改造、体育场、停车楼、游乐场、社区仓储等15项关键基础设施和公共建设工程。在签约仪式上，直布罗陀经济发展部部长博萨诺爵士通过视频表示，此次签约将成为直布罗陀与中国企业进行更多服务贸易的商业契机。

前来观展的科特迪瓦驻华大使多索·阿达马表示，由北京建工打造的科特迪瓦奥林匹克国家体育场工程，已成为两国友谊的桥梁。该体育场项目是目前中国援非项目中规模最大、标准最高、功能最全的现代化单体体育场，也是西非地区规模最大、现代化程度最高的体育场。该工程于2020年交付使用，并捧回了当年的中国境外工程“鲁班奖”。

“我们期望借助服贸会平台，以更加坚定的步伐融入国内国际双循环，以更加开放的姿态拥抱世界、拥抱未来，为全球城市建设和经济繁荣贡献中国企业的智慧和力量。”北京建工集团党委书记、董事长樊军表示。

更便捷——

数字货币应用提速

本报记者 贺 勇

在服贸会八大专题展之一的金融服务专题展区，红色标识e—CNY（数字人民币）高高悬挂。展会期间，中国人民银行数字货币研究所与北京市丰台区联手打造“数字金融示范区”。现场还开通了一条数字人民币大道，提供文创、无人超市、移动便利店、老字号等消费场景，让观众现场体验数字货币便捷购物，以趣味性、互动性和体验性，提高大众对数字人民币的认知度。

作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方银行合作伙伴，中国银行以“服务冬奥”为主线，着力推进数字人民币与冬奥特色场景深度融合。记者看到，中国银行展区展出了滑雪手套、冬奥特色徽章、智能手表等形态多样的数字人民币钱包。在外币兑换机前，观众只需要将护照放在证件识别口，把货币放入货币入口，便可以选择需要兑换的外币，使用体验非常便捷。

在数字技术的支持下，京东科技设置七鲜超市线下体验区，消费者可体验用数字人民币购物的完整流程；美团展示了数字人民币“解锁”共享单车的新功能，戴上VR眼镜、骑美团单车便可沉浸式游览北京商圈的互动活动，吸引不少观众驻足。

“借助服贸会这一重要平台，丰台区正在全方位推进数字人民币试点应用工作，积极构建‘金融+’数字人民币应用生态圈。”丰台区金融办副主任曹雪峰表示，中国人民银行数字货币研究所落户在丰台丽泽金融商务区，未来将进一步探索全领域数字人民币应用试点场景，探索“科技+金融”的业务创新点，规划建设数字金融科技产业园，拓展特色金融科技应用场景。

更多元——

专题展览凸显新创意

本报记者 万 宇

“我叫迪米特里奥斯·莱特，是中资供应链企业在美国的区域经理，负责仓库每天进货和发货的管理工作。我们每周收发货周转量很大，在佛罗里达州的一间仓库去年全年就收了近10万件货……”在服贸会浙江省综合展区，莱特在装满货物的跨境电商仓库里讲述的视频，吸引了不少参观者的目光。

本届服贸会主宾省浙江在国家会议中心设立以“浙江服务 服务全球”为主题的综合展区，面积较去年扩大近3倍。浙江省商务厅服务贸易处处长庄谨介绍，浙江展区对应服贸会八大主题，设置国家级平台、跨境电商、数字供应链、数字医疗等八大板块。其中，浙江企业研制的全球首台全自动鼻咽拭子采样机器人，登上了中国服务贸易发展成就展台。现场举行的浙江省参与2021年服贸会企业项目集中签约仪式，共签约项目16项，合同意向金额约3.37亿美元。利用服贸会平台，浙江省商务厅与泰国数字经济促进局签署合作备忘录，还和国际展览与项目协会签订了框架合作协议。

本届服贸会首次在国家会议中心和首钢园区设置“双会场”，展览面积比去年增加2万平方米，线下参展企业比上届增长6%。综合展设在国家会议中心，设置中国服务贸易发展成就展、省区市及港澳台展、国别展和数字服务专区展等；八大专题展设在首钢园区。首钢园会场共设置展览场馆15个，面积约9.4万平方米，在这里，工业建筑与展会空间相得益彰，参观者和与会者的体验感、亲历感增强，创造出独特的服贸会文化品牌。

更动感——

身临其境感受冬奥

本报记者 尚凯元

在体育服务专题展区，只要戴上VR眼镜，观众就能瞬间置身莽莽雪山；一踏上滑雪模拟器，滑雪运动新手也能无门槛体验一番雪场驰骋的乐趣。服贸会上诸多冬奥元素正提醒着来客，明年2月北京将迎来另一场盛会。

作为服贸会的组成部分，2021国际冬季运动（北京）博览会（以下简称冬博会）日前同期启动。作为本届冬博会主宾国，意大利驻华机构组织了21家意大利企业参加了此次展会，其中不乏北京冬奥会的合作商。意大利外交与国际合作部副部长马利欧认为，中国以冬奥会为契机，在提升冬季运动基础设施建设、推动冰雪产业发展等方面取得了丰硕成果，“中国建设了先进的冬奥场馆和配套设施，并持续为基础设施与服务投资，意大利愿为此提供自己的支持和力量。”

意大利天冰集团在服贸会上展出了最新款造雪机，配合触摸屏，不用摘去手套就能简单操作。“为北京冬奥会提供的造雪机型达到了很高的节能标准，以满足绿色冬奥的要求。”现场工作人员介绍。

如今，“三亿人参与冰雪运动”的愿景正逐步成为现实。首次组团参展的日本秋田、山形、新潟3个县，希望通过展示丰富的滑雪资源吸引更多中国的冰雪爱好者。

广大群众对冬季运动的热情还推动了中国传统冬季运动的挖掘和发扬。在北京市西城区冰蹴球协会展区，冰蹴球、冰木射、冰锤丸等老北京冰雪项目引来不少观众驻足。协会负责人表示，希望借助国际展会平台和冬季运动的普及，中国传统冬季运动能逐步走向专业化、国际化。

更绿色——

低碳出行持续优化

本报记者 贺 勇

绿色，是本届服贸会一个关键词。在“碳中和”绿色技术服务专题展区，节能降碳、清洁能源应用、储能、碳捕集利用等主流前沿技术服务纷纷亮相。同时，在展台搭建中，服贸会贯彻绿色环保理念，使用低碳化、可重复使用的新型材料，力行绿色低碳办会理念。

在碳中和与交通运输可持续发展论坛上，北京绿色出行碳普惠首笔交易举行了意向签约仪式，北京市政路桥建材集团将出资购买高德地图1.5万吨PCER（北京认证自愿减排量）碳交易，这是全球首次通过市场化交易，将个人绿色出行方式转化为物质和精神激励，将推动绿色出行碳普惠向更高更远目标发展。

如何合理引导民众的出行需求，将绿色出行从理念转换成有效的认知和行动，是破解城市交通问题的一个方向和出路。去年9月，北京市在2020年服贸会上发布“MaaS出行绿动全城”绿色出行碳普惠激励行动，通过MaaS平台（绿色出行一体化服务平台）积累市民公交、地铁、步行、骑行产生的碳减排量，碳交易所得返还至绿色出行个人。该平台也成为国际上首个超千万级用户的MaaS服务平台。

“以此签约为开端，北京绿色出行碳交易一定能取得更大的成就，也衷心希望通过北京市的成功试点，为国内其他城市的绿色出行开一个好头。”高德地图总裁刘振飞表示。

“这项创新举措将为在全国更多地方和城市的落地奠定良好的基础。”北京市交通委副主任容军在论坛上表示，北京将持续优化MaaS平台引领绿色低碳出行，加快交通行业绿色低碳转型，全力支撑碳达峰、碳中和目标实现。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 07 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)