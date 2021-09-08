贵州省锦屏县春蕾林场，当地农民正在植树。

新华社记者 杨文斌摄

江西省九江市庐山西海。

颜志高摄（人民视觉）

福建平潭海峡公铁大桥。

福建省发改委供图

海南三亚蜈支洲岛海域海洋牧场。

武 威摄（人民视觉）

贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县黄都镇清晨云雾缭绕。

李旭义摄（人民视觉）

编者按：2016年以来，我国先后在福建、江西、贵州和海南四省开展国家生态文明试验区建设。各试验区大胆探索、先行先试，形成了一批可复制可推广的改革举措和经验做法。2020年11月，国家发展改革委印发《国家生态文明试验区改革举措和经验做法推广清单》，梳理出国土空间开发保护、环境治理体系、生态补偿等14个方面共90项的改革举措和经验做法，展现试验区的改革样本。

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《 人民日报 》（ 2021年09月08日 13 版）

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