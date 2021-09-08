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试验区先行 凝聚生态文明合力（聚焦生态文明试验区⑤）

2021年09月08日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　贵州省锦屏县春蕾林场，当地农民正在植树。
　　新华社记者 杨文斌摄

　　江西省九江市庐山西海。
　　颜志高摄（人民视觉）

　　福建平潭海峡公铁大桥。
　　福建省发改委供图

　　海南三亚蜈支洲岛海域海洋牧场。
　　武 威摄（人民视觉）

　　贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县黄都镇清晨云雾缭绕。
　　李旭义摄（人民视觉）

　　编者按：2016年以来，我国先后在福建、江西、贵州和海南四省开展国家生态文明试验区建设。各试验区大胆探索、先行先试，形成了一批可复制可推广的改革举措和经验做法。2020年11月，国家发展改革委印发《国家生态文明试验区改革举措和经验做法推广清单》，梳理出国土空间开发保护、环境治理体系、生态补偿等14个方面共90项的改革举措和经验做法，展现试验区的改革样本。

　　

　　本版策划：陈  娟  程  晨  

　　资料整理：王思涵

　　版式设计：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2021年09月08日 13 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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