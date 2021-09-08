本报记者 付明丽

太原能源低碳发展论坛现场。

李兆民摄（影像中国）

9月3日至4日，2021年太原能源低碳发展论坛举办。300余位中外嘉宾齐聚汾河之畔，围绕“能源 气候 环境”主题，共同探讨绿色可持续发展路径，谋求能源领域合作共赢。

这场国际盛会，是我国宣布碳达峰碳中和目标之后举办的能源领域首个高规格论坛，传递出中国推动能源高质量发展坚定信心，发出共同应对气候变化、扩大国际合作的权威声音。

发出中国声音

这届论坛上，“双碳”目标成为中外嘉宾探讨的主要议题。

2020年9月22日，在第七十五届联合国大会上，中国做出承诺，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

“看到中国致力于实现《巴黎协定》设定的目标，我们深受鼓舞。”阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法说。

作为最大的发展中国家，中国仍面临着发展经济、改善民生、保障能源安全等多重任务挑战。与发达国家相比，中国的“双碳”目标，实现难度更大。

“要发挥有条件地区、重点行业、重点企业三大主体的带动作用，在工业、能源、技术和消费这几大领域取得突破。”国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任徐华清说。

“山西、陕西等作为传统能源大省，在实现‘双碳’目标过程中要做好示范表率。这就要求传统能源逐步退出、实现清洁高效利用，并通过电力体制改革，有效优化终端用能。”太原能源低碳发展论坛理事会副理事长兼秘书处执行秘书长孙跃进说。

国网能源研究院院长张运洲认为，针对山西特点，电力行业的低碳转型应聚焦能源转型综合举措、煤电发展定位、新能源发展节奏、智慧能源系统建设等方面，构建新型电力系统。

“十三五”时期，山西省煤炭过剩产能退出总量居全国第一；全省890座煤矿，推动1000个智能采掘工作面建设，全省煤矿先进产能占比达68%……

“我们将以举办论坛为契机，汇集众智，促进合作，为维护国家能源安全、推动能源事业高质量发展作出山西贡献。”山西省委副书记、省长蓝佛安说。

关注山西经验

当前，能源领域挑战与机遇并存。与会嘉宾认为，在实现“双碳”目标过程中，山西迎来了能源革命的重大历史机遇。

3日下午，2021年太原能源低碳发展论坛“煤层气高效利用”专业分论坛举行。数据显示，山西已探明煤层气地质储量1.06万亿立方米，约占全国的89.83%。

近年来，山西加快煤层气开发利用。2020年全省煤层气产量81.46亿立方米，较“十二五”末翻了一番。

华新燃气集团有限公司副总经理翟慧兵表示，实现煤层气高效开发，是产业发展的需求，是降低碳排放的需要，也是煤炭安全开采的需求。

目前，山西绿色多元能源供给体系正在加速形成，由单一煤电向煤层气、光伏、风电等多轮驱动转变。

氢能在能源转型中扮演重要角色，中国工程院院士彭苏萍认为，未来10—20年，将是我国氢能源产业发展的重要机遇期。

山西“十四五”规划中将氢能作为“七大先导性未来产业”进行重点培育，大同等地氢能产业集群正在加速形成，全省氢气年产超过300万吨。山西将进一步加强政策支持，构建从制氢、储氢到运氢、加氢，以及氢能源应用的完整产业链。

共筑美好未来

在全球气候变化异常形势下，太原能源低碳发展论坛今年首次设立气候分论坛和环境分论坛，可谓恰逢其时。

“中国历来高度重视应对气候变化问题。”生态环境部应对气候变化司副司长陆新明表示，积极应对气候变化将引领中国绿色低碳转型，倒逼能源结构和产业结构优化升级，促进低碳先进技术发展，为中国经济发展注入新的动力。

3日，2021年太原能源低碳发展论坛举行重大项目签约仪式，23个合作项目成功签约，总投资额491.5亿元。签约紧扣能源革命、碳达峰碳中和、生态文明建设等历史性任务，全方位加强合作，实现优势互补、共同发展。

4日，在第一届中欧清洁能源转型国际研讨会上，太原能源低碳发展论坛与博众能源转型论坛以及山西省能源研究会签署了三方合作备忘录，以推进山西清洁能源转型。

加强国际合作，共同应对全球气候变化挑战、共享能源低碳发展机遇成为中外嘉宾共识。

“气候变化是对人类生存最严重的威胁之一，没有国际合作，就无法解决如此重大的全球问题。”孟加拉国驻华大使马赫布·乌兹·扎曼说。

“我们需要立刻行动起来，携手合作。”世界银行常务副行长阿克塞尔·冯·托森伯格承诺，将投入更多资金用于新的气候行动。

西门子能源全球高级副总裁姚振国说：“西门子对山西能源市场非常重视，我们已经在山西有能源项目，希望能够有更多发展机会。”

山西省委书记林武说，“当前，全省上下正在结合碳达峰碳中和的时代要求，纵深推进能源革命综合改革试点，努力为山西全方位推进高质量发展提供有力支撑。”

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《 人民日报 》（ 2021年09月08日 15 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)