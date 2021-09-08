本报记者 郑洋洋 付明丽

太原能源低碳发展论坛围绕“能源 气候 环境”主题，参会的国内外嘉宾交流先进理念，展示最新成果，探讨前沿课题，为碳达峰碳中和与能源革命贡献智慧。

与会嘉宾表示，本次论坛提供了一个国际化、专业化的高端对话平台、成果发布平台和国际合作对接平台，展示了中国推动能源高质量发展和应对气候变化的核心理念及重要主张，为全球能源低碳发展贡献了中国智慧、中国力量。

联合国副秘书长刘振民表示，中国具有世界上最大的可再生能源市场，目前，中国已经采取了非常多的措施来解决全球变暖的问题，并提高能源效率。山西在能源转型方面，既有挑战也有机遇。山西应该加快步伐，创造新的商业机会和更多的绿色就业机会，如期实现碳达峰碳中和目标。

巴基斯坦气候变化部长马利克·阿明·阿斯拉姆赞扬中国政府在绿色和低碳发展方面的努力。认为中国设定了力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，这对整个世界来说都是巨大的贡献。希望能够跟中国继续保持合作，共同推动中巴绿色经济生态区域的建设。

生态环境部副部长赵英民认为，实现人与自然和谐共生的现代化，积极应对气候变化，建设美丽中国，能源领域的清洁低碳发展尤为重要。与发达国家相比，我国要在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，难度更大、挑战更多，需要付出艰苦卓绝的努力。

国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安表示，实现碳达峰碳中和目标，加快能源清洁低碳转型是必由之路。推动能源清洁低碳转型需要全社会共同努力，“双碳”目标背景下的能源转型，将带来能源体系的系统性、根本性的变革。国家电网公司全力推动建立清洁低碳安全可控、灵活高效智能有效、开放互动的新型电力系统。

中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南认为，就当前阶段而言，要实现碳达峰碳中和需要关注10个方面的关键技术，其中包括清洁能源、氢能和储能技术，建筑节能关键技术，绿色低碳交通关键技术，现代农业与粮食减碳技术，零碳工业变革技术等等。

吉利控股集团董事长李书福认为，绿色甲醇是全球公认的碳中和重要路径。目前，我国绿色甲醇技术已经较为成熟，正在向规模化发展。绿色甲醇的推广使用对乡村振兴、能源革命、环境保护以及“双碳”目标实现都具有重要意义。

协鑫集团董事长朱共山认为，发展氢能产业的风口已经到来。光伏发电正从高价走向平价，从平价走向低价，推动“硅—光—氢”新组合将成为未来清洁能源的解决方案，通过光伏制备绿氢，实现源头减碳化、过程清洁化、下游工业应用端脱碳化。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 15 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)