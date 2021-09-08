让天更蓝、山更绿、水更清
2021年09月08日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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今年1—8月，山西省11个设区市PM2.5平均浓度达到39微克/立方米，这是自2013年全面开展PM2.5监测以来，山西省首次迈进“30+”。
山西省生态环境厅有关负责人表示，今年山西全省计划实施91万户清洁取暖改造，目前11个市已全部开工。严格控制“两高”项目盲目上马，加速淘汰退出落后产能，推进工业企业污染深度治理，山西全省24家在产的钢铁联合企业基本完成超低排放改造工程。
今年，山西省政府印发《山西省空气质量巩固提升2021年行动计划》等系列方案和计划，紧盯夏季和冬季特征性污染以及高铁高速沿线环境整治，部署了包括散煤清洁化替代、工业污染深度治理、臭氧削峰等在内的10项重点任务。
“十三五”时期，山西省水环境质量取得极大改善。全省58个国考断面全部退出劣Ⅴ类，优良水质断面比例达到70.7%。
近年来，山西坚持生态优先、绿色发展，大力实施天然林保护、退耕还林、京津风沙源治理和三北防护林等国家工程，统筹山水林田湖草系统治理，推进“两山七河一流域”生态保护修复。山西严控碳排放指标，调整产业结构，正从“一煤独大”向“百花齐放”转变。同时，突出科学、精准、依法治污，坚决打赢污染防治攻坚战，让天更蓝、山更绿、水更清，环境更优美。
《 人民日报 》（ 2021年09月08日 15 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)
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