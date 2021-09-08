本报记者 郑洋洋

“以前，我们支架工需要手动操作手柄，又累又复杂。这两年智能化改造后，支架自动跟机移架，手柄变成了键盘，动动手指头就可以完成操作。”在晋能控股集团塔山煤矿，员工曹敏行感慨。

目前，晋能控股集团3座智能化煤矿已建成27个智能化综采工作面，智能化装备产能达到8900万吨。

“十三五”期间，晋能控股集团共关闭退出核减矿井71座，退出产能6181万吨。今年5月，集团主动调整规划，将“十四五”期末煤炭产量目标由6亿吨调整为5亿吨，将进一步培育先进产能。

今年3月24日，晋能控股电力集团与吕梁市签署“源网荷储一体化能源互联网”框架合作协议；5月13日，与新疆维吾尔自治区阜康市签署300万千瓦风电、光伏清洁能源发电项目开发战略合作协议。目前，晋能控股集团已形成风、光、水、燃气以及瓦斯发电+光伏制造的清洁能源产业体系。

紧跟国家“碳达峰、碳中和”目标和2030年风电光伏装机超12亿千瓦的机遇，晋能控股集团将按照储备一批、建设一批、投产一批的步骤，加快发展分布式光伏和分散式风电，拓展生物质、地热、氢能等新能源，参与试点“新能源+储能”“新能源+火电+储能”。到“十四五”末，新能源装机容量力争突破3000万千瓦。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 15 版）

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