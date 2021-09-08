本报记者 乔 栋

今年以来，国网山西电力新能源发电量430亿千瓦时，同比增发新能源电量169亿千瓦时。国网山西电力累计投资4.4亿元，建成投运342座充电站、3288个充电桩，累计替代电量2.8亿千瓦时，相当于替代燃油15.7万吨。

国网山西电力调度控制中心水电及新能源处处长王越介绍，“新型电力系统是对电源结构、负荷特性、电网形态、技术基础、运行特性方面等全流程的升级，是传统电力系统一次大的变革。”

技术革新有望为新型电力系统的建设带来突破。“目前，我们正在研究基于复杂算法的天气预报、电能分配的新能源调度系统，在精准预判未来几天天气状况的基础上，核算出未来几天的新能源电量，从而准确预分配发电供给，最大程度消纳新能源发电。”国网山西电力营销部工作人员郭强介绍。

今年7月1日起，国网山西省电力公司在完成季度结算试运行的基础上，启动电力现货市场不间断运行。“这将对拓宽新能源消纳空间和提高新能源利用率起到促进作用。”国网山西省电力公司董事长王政涛说，“我们将推动公司由传统电网企业向能源互联网企业转变，向大电网、微电网、局部直流电网融合发展转变，向发供一体、多元用能、多态服务转变，推动技术领域向源网荷储全链条延伸。”

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 15 版）

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