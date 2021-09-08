推动“双碳”行动落实落地
2021年09月08日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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“厂里34台瓦斯发电机组可将沙曲一矿、二矿井下抽采的瓦斯全部利用，发电余热用于供暖，基本实现了瓦斯综合高效利用。”正在巡检瓦斯发电机组运行情况的山西焦煤集团华晋焦煤电力公司副经理马志国说。
瓦斯（甲烷）是仅次于二氧化碳的第二大温室气体，同时，瓦斯威胁着矿工生命安全，彻底治理、利用瓦斯，是煤矿企业推进“双碳”工作的重要工作之一。山西焦煤集团是全国重点炼焦煤生产加工企业及市场供应商，所属矿井多为高瓦斯以及煤与瓦斯突出矿井，治理瓦斯也关乎着企业安全生产和发展。
为探索瓦斯治理、综合利用的技术和方法，山西焦煤集团持续开展瓦斯治理专项整治行动、专家会诊、重大科技难题攻关、瓦斯治理与利用专题研讨。目前，山西焦煤集团固化形成了“本煤层抽采+上下邻近层抽采+采空区抽采”等具有山西焦煤特色的“三区联动”瓦斯治理模式，同时高标准设计建成了瓦斯发电厂，瓦斯抽采利用量大幅增加。
近年来，除了在大部分高瓦斯矿井和突出矿井配套建成投用了瓦斯发电厂，山西焦煤集团还成立了山西焦煤碳资产管理公司，指导碳资产技术开发、运营与交易，为碳资产管理提供相关技术咨询服务等，加强碳资产管理，助推“双碳”行动落实落地。
《 人民日报 》（ 2021年09月08日 15 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)
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