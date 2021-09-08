推动夜间经济高质量发展（市场漫步）
我国夜间经济仍处于起步阶段，距离高质量发展尚有差距。要想更好满足百姓个性化、多层次、品质化的夜间消费需求，就必须加大供给侧结构性改革力度
在上海南京路步行街，露天集市吸引大批消费者前来光顾；在南昌万寿宫历史文化街区，观众驻足观看民俗文化表演；在重庆洪崖洞景区，热辣翻滚的火锅是游客难以忘怀的“舌尖”美味……当前，各地在做好疫情防控的前提下，积极发展夜间经济，丰富了百姓生活，增添了城市活力。
夜间经济主要指当天18时到次日清晨6时发生的各种经营消费活动，集合了休闲、旅游、文化、餐饮、购物等多种服务消费，是城市活力的风向标，也是城市消费的“新蓝海”。相关部门持续出台政策措施，活跃夜间商业和市场，提振夜间经济。各地也纷纷推出相关举措，从“不打烊”书店到“博物馆奇妙夜”，从夜间公园到夜间展览，从24小时便利店到“深夜食堂”，推动夜间经济持续升温。
目前看，我国夜间经济仍处于起步阶段，距离高质量发展尚有差距。从供给端来看，有些地方盲目跟风，存在同质化、低水平建设的情况；有些地方不具备发展夜间经济所需客观条件和能力，也推出相关项目，但配套的监管和服务却没有跟上。从需求端来看，一方面，不同消费群体对夜间经济产品和服务有不同的消费偏好，“千人千面”的差异化需求并未得到有效满足；另一方面，一些制约夜间消费潜力的隐忧依然存在，比如往返交通是否方便、深夜出行回家是否安全、商圈的停车位是否充足等。要想更好满足百姓个性化、多层次、品质化的夜间消费需求，就必须加大供给侧结构性改革力度，推动夜间经济高质量发展。
做好设计规划，完善配套设施，因地制宜发展夜间经济。发展夜间经济要选择那些具有较好商业基础的消费集聚区，统筹考虑经营模式、商户类别和经营环境等因素，科学布局，切实形成集聚效应，做到业态互补。发展夜间经济是一项系统工程，要协调公安、交通、消防、城管等部门完善夜间交通、安全、环境等配套措施，以良好的保障服务提高居民夜间消费的便利度、活跃度和安全性。
增加优质供给，丰富业态种类，打造多元夜间消费场景。中国旅游研究院调研发现，夜间消费品类中，餐饮消费占比超七成。夜间经济不仅仅是消费时间上的变化，而是日间消费方式的延续和提升，进行夜间消费的人群往往对消费品质的要求会更高。高质量的夜间经济应走出以“食、游、购”为主的阶段，阔步向“娱、体、展、演”等消费大市场迈进。为此，要鼓励主要商圈和特色商业街将文化、旅游、休闲等紧密结合，全面提升文旅公共服务效能。有关市场主体也应加快产品创新，拓展消费场景，繁荣夜间文化演出市场，激发更多消费热点，推动夜间经济向富有人文内涵、彰显城市底蕴的方向发展。
加强政策扶持，优化营商环境，增强企业经营活力。不少夜间经济商户都是中小微企业，要简化行政审批手续，取消过多经营限制，减免摊位租金，实施有力度的税费减免政策，降低企业经营成本，提升企业经营的主动性和积极性。目前有些地方探索通过设立夜间经济专项引导基金的方式，对企业给予适当的补贴或奖励。这类政策措施创新不妨更多一些。
推动夜间经济高质量发展不可能一蹴而就，考验着一座城市的综合管理能力和管理智慧，需要久久为功。相信通过多方协同、合作治理，促进夜间经济发展的激励机制和保障系统将加快构筑起来，推动夜间经济高质量发展。
《 人民日报 》（ 2021年09月08日 19 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行：7月份降准效果逐步显现 小微企业贷款“量增”“价降”
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）“7月份降准释放了1万亿元的长期资金，有效增加了金融机构支持实体经济的长期资金来源，引导金融机构积极运用降准资金，加大对小微企业的支持力度。” 人民银行货币政策司司长孙国峰今日在国务院政策例行吹风会上表示，7月降准还降低了金融机构资金成本约130亿元，通过金融机构传导促进小微企业融资成本稳中有降，降准效果逐步显现，小微企业贷款“量增”“价降”。…
- 金融支持中小微力度加大 支小再贷款额度今年再增3000亿元
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）今年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%；7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点；新增3000亿元支小再贷款额度……今年以来，金融服务能力持续提升，对中小微企业融资支持力度不断加大。 “今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现‘量增、面扩、价降’的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。…
相关新闻
- 评论
- 关注