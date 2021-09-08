本报记者 齐志明

每天凌晨三四点，位于江苏徐州市丰县的中国农批丰县市场内就已经人声鼎沸，大批本地及周边市县采购客户纷至沓来，不少市民也过来买菜。

丰县是传统农业大县。为提升农特产品流通能力，在财政部、全国供销合作总社的支持下，中国供销集团在2019年投入1亿元“新农村现代流通服务网络工程”专项资金，建设中国供销集团所属中国农批丰县市场，促进形成更为紧密、产销衔接更为畅通的农产品供应链体系。

近年来，各地供销合作社立足当地市场条件和农产品资源禀赋，建设发展了一批经营规模较大、功能较为完善、辐射带动能力较强的农产品批发市场，改造建设了一批设施完善、管理规范的“智慧农贸市场”，市场的仓储运输、加工配送、检验检测、电子结算和信息服务等基础设施不断完善。截至今年6月底，全系统共有农产品交易市场4218个，今年上半年实现交易额4052亿元。

今年6月，商务部、全国供销合作总社等17部门发布的《关于加强县域商业体系建设 促进农村消费的意见》提出，提高农产品市场公益性保障能力。据悉，中国农批丰县市场对自产自销农户不仅免费提供销售场地，还给予惠农资金补贴，开展各类促销活动带动农产品销售。

中国农批丰县市场总经理田民说，公司积极探索农产品流通的“供销社模式”，依托资源优势和运营优势，积极推进丰县农特产品流通，壮大产业规模、提升产业层次、扶持农特产品品牌，预计2021年将实现30亿元年交易额。

搭建地菜交易平台，帮扶农户自产自销。中国农批丰县市场打造地菜交易区，为当地洋葱、蒜薹、芦笋、大蒜等农特产品提供交易平台。采购商们纷纷表示，丰县大蒜品质好、价格低，以前都是到地里去收，量上不去，现在进市场采购，可以大批量地发往全国各地。

“我原本滞销的6万斤白菜如今销售一空，每斤卖价还提高了一毛钱。现在就连秋季的白菜都被预订完了，真是增产又增收。”丰县常店镇白菜种植户孙一国说。

建设小作坊集中加工区，提升食品安全水平。中国农批丰县市场投资建成苏北地区规模最大的卤菜小作坊集中加工区，总面积约6600平方米。加工区设立标准无菌检测室，统一检测确保食品安全。标准化生产模式赢得了消费者的良好口碑。

全国供销合作总社有关负责人表示，农产品流通是供销合作社的老本行，目前已成为全系统最大的业务板块，供销合作社搞好农产品流通责无旁贷。全系统将继续加强农产品市场体系建设，提升农产品流通现代化水平，到“十四五”末，全系统亿元以上农产品批发市场个数占全社会的比重将达到20%，全系统农产品批发市场交易额占全社会的比重将超过15%。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 19 版）

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