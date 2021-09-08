8月末外储规模为32321亿美元
2021年09月08日05:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京9月7日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至2021年8月末，我国外汇储备规模为32321亿美元，较7月末下降38亿美元，降幅为0.12%。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，8月，我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求基本平衡。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家财政和货币政策预期等因素影响，美元指数小幅上涨，主要国家债券价格有所下跌，全球股市总体上涨。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。
谈及今后外汇储备规模趋势，王春英表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，外部环境错综复杂，国际金融市场波动性较大。但我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，经济保持稳定恢复态势，发展质量继续提升，有利于外汇储备规模保持总体稳定。
(责编：郝江震、岳弘彬)
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