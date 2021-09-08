前8月我国进出口同比增长23.7%
2021年09月08日05:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京9月7日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值24.78万亿元人民币，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。其中，出口13.56万亿元，同比增长23.2%，比2019年同期增长23.8%；进口11.22万亿元，同比增长24.4%，比2019年同期增长21.8%。
8月份，我国进出口总值3.43万亿元，同比增长18.9%，环比增长5%，比2019年同期增长26.1%。其中，出口1.9万亿元，同比增长15.7%，环比增长4.9%，比2019年同期增长28.6%；进口1.53万亿元，同比增长23.1%，环比增长5.1%，比2019年同期增长23.1%。
海关总署相关负责人表示，前8月我国外贸成绩的取得，得益于我国经济持续稳定恢复、稳中向好。当前，全球新冠肺炎疫情反复增加了世界经济复苏的不确定性、不稳定性。在此背景下，我国不断扩大对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，为全球产业链供应链稳定通畅、为世界经济复苏作出了中国贡献。
(责编：郝江震、岳弘彬)
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