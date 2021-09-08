本报北京9月7日电 （记者王俊岭）7日，在商务部召开的专题新闻发布会上，商务部、国家市场监管总局相关负责人就商贸流通标准化专项试点有关情况作了介绍。

商务部市场建设司司长周强表示，商务部联合国家市场监管总局开展了国家级服务业标准化商贸流通专项试点，目的是推动各地区、各行业、各类市场主体在标准制定、实施应用等方面开拓创新，推出一批标准，树立一批标杆，总结提炼一批可复制推广的成功经验。

据了解，试点通知印发以后，各地积极响应，踊跃申报。本次试点共有北京、河北、江苏等30个地区报送了285份申报材料，涵盖了农产品流通、商贸物流、批发零售、居民服务业、跨境电商等10多个行业和领域。在专项审核的基础上，经有关部门复核和社会公示，最终确定了太原、青岛、兰州、长沙等15个试点城市以及多点生活（中国）网络科技有限公司、江苏苏宁物流有限公司、河南大张实业有限公司、湖北安琪酵母股份有限公司等94家试点企业。

国家市场监管总局标准技术司副司长徐长兴表示，在国家级服务业标准化试点的框架下，支持开展商贸流通专项试点，是“十四五”完善现代商贸流通体系的重要支撑。与此前试点相比，专项试点更加突出重点，聚焦商贸流通提质增效、内外贸一体化两个大方向先行先试；更加突出问题导向，比如推动内外贸标准互联互通，支撑构建新发展格局等，力争实现精准试点、精准支撑，以标准化助力商贸流通高质量发展。

在发布会上，河南省、青岛市相关负责人就各自的试点情况进行了具体介绍。

“青岛具有浓厚的商业氛围，现代服务业产业基础雄厚，在商贸流通标准化发展方面具有良好的基础和优势。青岛现已基本形成‘19处商业中心+60条商业街+164处大中型商业设施+103处商贸批发市场+社区商业网点’的商业空间载体，已建有7000多家便民连锁门店，有95家高品质星级酒店、22个大型商业综合体。”青岛市常务副市长薛庆国表示。

周强表示，标准作为经济和社会发展的技术支撑，在推动商务高质量发展中发挥着基础、引领性作用。截至目前，商务领域的标准共有860项，其中国家标准114项，行业标准746项，为加强行业管理、促进流通业规范健康发展创造了有利条件。下一步，商务部将围绕建设高标准市场体系，加强制度建设、加强标委会建设、加强重点领域标准制修订、加强标准清理整合、加强标准的宣贯实施、加强国际交流与合作，提升现代商贸流通水平，服务构建新发展格局的目标任务。

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