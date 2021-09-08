本报北京9月7日电 （记者徐佩玉）9月6日，2021年中国国际服务贸易交易会首届质量认证促进国际贸易论坛在京举办。

此次论坛由中国国际贸易促进委员会和国家认证认可监督管理委员会共同主办，中国国际贸易促进委员会商业行业委员会和中国认证认可协会共同承办，旨在推动国内国际质量认证业界加强交流合作，促进国际贸易的可持续、高质量发展。

国家市场监督管理总局副局长唐军表示，中国质量认证将坚持“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”的发展目标，进一步加大“放管服”改革力度，提高市场准入便捷度；进一步做优做强质量认证服务业，打造与全球产业链供应链紧密衔接的质量认证服务链；进一步提升国际合作互认水平，促进国际贸易畅通便利。

目前，我国共有认证机构869家，累计颁发有效认证证书280余万张，获证组织突破80万家，连续多年位居全球第一。我国已加入21个合格评定国际组织，对外签署了15份多边互认协议和124份双边合作安排，与东盟、欧盟、美国、俄罗斯、德国、日本、韩国、瑞士、沙特等国家和经济体建立了固定合作机制，为国内外企业提供国际化的合格评定服务，国际贸易交往的便利化程度显著提升。

(责编：郝江震、岳弘彬)