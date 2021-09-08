王健高

原标题：全球单体最大水面漂浮式光伏电站并网发电

科技日报讯 （记者王健高）9月6日，工作人员向记者介绍，作为全球单体最大的水面漂浮式光伏电站，德州丁庄华能光伏电站漂浮式发电板不仅不会对生态带来太大影响，同时还能够在夏天起到给水下降温的目的。

据德州丁庄华能光伏电站负责人介绍，现已并网发电的一期100兆瓦项目，运用了多项科技创新、节能环保技术，项目全部建成后，将成为世界上单体最大的水上漂浮式光伏电站，每年可提供清洁能源4.2亿千瓦时，节约标煤20.5万吨。

图为工作人员在发电项目现场排查涉电安全隐患，做好日常维护。

宋伟龙摄

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