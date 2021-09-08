原标题：服务贸易 数字未来

右图 观众观看中国海油深水油气田勘探开发展示模型。

下图 观众观看数字故宫展示。

9月5日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会迎来为期三天的公众开放日，金融、教育、文化、医疗等服务贸易12大领域的新技术和新产品亮相，为观众描绘出未来数字生活的新图景。

本报记者 洪星摄

(责编：赵超、陈键)