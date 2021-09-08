服务贸易 数字未来
2021年09月08日07:50 | 来源：科技日报
小字号
原标题：服务贸易 数字未来
右图 观众观看中国海油深水油气田勘探开发展示模型。
下图 观众观看数字故宫展示。
9月5日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会迎来为期三天的公众开放日，金融、教育、文化、医疗等服务贸易12大领域的新技术和新产品亮相，为观众描绘出未来数字生活的新图景。
本报记者 洪星摄
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行：7月份降准效果逐步显现 小微企业贷款“量增”“价降”
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）“7月份降准释放了1万亿元的长期资金，有效增加了金融机构支持实体经济的长期资金来源，引导金融机构积极运用降准资金，加大对小微企业的支持力度。” 人民银行货币政策司司长孙国峰今日在国务院政策例行吹风会上表示，7月降准还降低了金融机构资金成本约130亿元，通过金融机构传导促进小微企业融资成本稳中有降，降准效果逐步显现，小微企业贷款“量增”“价降”。…
- 金融支持中小微力度加大 支小再贷款额度今年再增3000亿元
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）今年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%；7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点；新增3000亿元支小再贷款额度……今年以来，金融服务能力持续提升，对中小微企业融资支持力度不断加大。 “今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现‘量增、面扩、价降’的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。…
相关新闻
- 评论
- 关注