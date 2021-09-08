訾谦

原标题：2021服贸会交出喜人成绩单

2021年中国国际服务贸易交易会9月7日落下帷幕，本届服贸会在去年“综合+专题”“线上+线下”“室内+室外”基础上，创新办展办会模式，举办了5场高峰论坛，200场论坛会议、推介洽谈和边会，达成一批丰硕成果，总体成果数量、交易金额均超过上届。

交流新理念、展示新服务、发布新成果

9月7日，2021年服贸会执委会办公室副主任、北京市商务局局长闫立刚在闭幕新闻发布会上介绍，本届服贸会是在全球疫情形势依然严峻复杂、国内疫情形势仍有反复的情况下，我国举办的全球唯一的国家级、国际性、综合型服务贸易展会，共吸引了7364家境内外企业线上线下参展，比上届增长37%，线上搭建展台6511个，上传展品3万余件。

“在展客商方面，本届服贸会吸引510家世界500强、行业龙头企业线下参展，占比达21%，比上届提高12个百分点。其中，专题展线下参展企业中的世界500强、行业龙头企业占比达30%，比上届提高21个百分点。”闫立刚表示，70余家境内外企业在成果发布厅发布了碳中和、金融科技、医疗健康等方面的新技术、新应用、新场景、新成果，引领了新发展。

会上，商务部服贸司二级巡视员王志华表示，据初步统计，截至9月7日16时，本届服贸会达成各类成果1672个，其中，成交项目类642个、投资类223个、协定协议类200个、权威发布类158个、联盟平台类46个、首发创新类139个、评选推荐类264个。可以说，本届服贸会办出了特色、办出了成效、办出了质量，交出了一份喜人的成绩单。

初步探索出“一会两馆”办会经验

2021年服贸会的一大亮点是创新设置了“一会两馆”的展会布局，拓展了办会新空间。闫立刚表示，本届服贸会在延续使用国家会议中心基础上，首次启用北京城市复兴新地标——首钢园区作为专题场馆，结合工业风貌和奥运元素，打造了特色场馆群。

“具体来说，就是在国家会议中心举办峰会、综合展等活动，在首钢园区改造建设15个展馆、21个会议场所，举办了9.4万平方米的专题展及与专题配套的论坛会议和边会活动，这种全新的模式让我们初步探索出‘一会两馆’的办会经验。”闫立刚指出，两个场馆统一使用一套VI视觉形象、一套安检系统，强化两个场馆交通接驳，实现两个场馆之间有效互动。

本届服贸会的疫情防控措施也为疫情防控常态化条件下“线上+线下”融合办展积累了经验。王志华表示，今年服贸会充分运用数字技术，以线上线下相结合的方式举办，同步推进屏对屏、面对面的政企对接、产学对接、企业交流和洽谈，充分展现经济数字化、网络化、智能化发展的巨大潜力，同时实现了本届服贸会线下参展参会人员和观众人数新冠肺炎“零感染”。

常态化办会打造永不落幕的服贸会

作为全球服务贸易领域最大的综合性展会，本届服贸会的成功举办进一步展现了服贸会作为扩大开放的窗口、深化合作的桥梁、引领创新的舞台的重要地位，起到了“风向标”的作用，为各方提供了市场机遇和发展红利，为世界经济贸易复苏增长注入了更多信心和动力。

“可以说，本届服贸会取得了圆满成功，办成了特色鲜明、富有成效的展会。”王志华表示，接下来，将抓紧制定全国版跨境服务贸易负面清单，探索升级建设国家服务贸易创新发展示范区；加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，推动服务贸易领域的多双边区域合作；加快服务贸易数字化进程，推动数字技术与服务贸易深度融合，开展服务贸易企业数字赋能行动，促进服务贸易转型升级。

“未来，我们将常态化举办线上线下活动，打造永不落幕的服贸会。”闫立刚指出，通过线上平面展台、3D展台、云会议、云洽谈、云签约等功能，本届服贸会数字平台为线上展商、观众提供身临其境的体验感，收到了良好的效果。接下来相关部门将继续创新办会思路，以服务客商、促进合作为根本，把服贸会办得越来越好。

（本报记者 訾谦）

(责编：赵超、陈键)