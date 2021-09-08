原标题：走进乡村看小康：一个村庄的文化自信

红彤彤的苹果挂满枝头，又到了一年收获的时节。在山西省运城市临猗县北辛乡王申村，果农们一边忙着在果园里采摘苹果，一边为村里的书画展准备着作品。依靠苹果种植走上小康生活的村民们，在习书作画中，让一个经济振兴发展与人文艺术气息并存的乡村散发出独特魅力。

一场农民书画展

今年45岁的许江勇，打理着10多亩苹果树和6亩多桃树。虽然成天面朝黄土背朝天，但他始终有一个书法梦。从小学第一次上描红课开始，许江勇就对书法情有独钟。一有时间，他就会拿起笔写上几幅字。

王申村在外工作的退休干部李峰，一次回老家办事，在与几个写得一手好字的老人闲聊时，发现了大家对书法的热爱。李峰萌生了邀请专业老师来村里教书法的想法。2015年，李峰牵头成立了王申村书法家协会，第一批就有20多名村民加入，许江勇一下子有了志同道合的朋友。“书法家协会让我感觉有了新的家园，在这里学书法、悟书道，让我的书法水平有了提高。”许江勇说。

村书协的成立激发了村民的艺术热情，村里热爱书画的人越来越多。平日里，在李峰的牵头组织下，省市县各级的书法家定期进村教学，从如何选纸到握笔姿势，从永字八法到章法布局……在专家的指导下，村民们的书法技艺不断提升。

2019年春节，一场农民办、农民写、农民评的书画展踏着春雪而来——王申村首届“翰墨迎春 美丽王申”书画展在村里有着400多年历史的李宅四合院举办，展览展出了近百幅作品，大家借笔墨翰香表达对生活的热爱。

文以载道，以文化人。在李峰的倡议下，王申村的农民书画展融入了社会主义核心价值观相关内容。2020年金秋时节，第二届“诚信王申”和第三届“友善王申”书画展同时举办。“善意不息”“修德唯善”……以诚信友善等为主要内容，融合绘画、书法、剪纸等多种形式的书画作品，再次为全体村民奉上了一桌文化大餐。

如今，书法已经成为整个王申村的情结。在王申村，农闲时节，茶余饭后，习字练书成为一种习惯，谈书论画成了自然。

一条文化浸润路

进入9月，王申村就迎来苹果采摘销售的旺季。村里的果品交易站里挤满了南来北往的客商，一箱箱颜色诱人的苹果装箱待运。

在王申村南十字路口的一块一米多宽、两米多高的黑板，吸引着人们的目光。当日苹果价格、收购苹果种类、收购交易方式等内容，工工整整地呈现在黑板上。粉笔书写、楷书字体，为苹果销售增添了一丝文化气息。

黑板上的字，正是出自许江勇之手。种了十多年果树的许江勇，在每年苹果交易过程中，总是会看到村民与订购商发生口角。“订购商希望村民讲诚信，拿出精挑细选的苹果；村民们则希望订购商给出的价格公道，一来二去，就会起争执。”许江勇说，为了让村里的苹果销售环境和谐文明，他就想出了在黑板上写出苹果交易信息的办法。根据市场行情实时更新交易信息，黑板白字写着，大家就不用争什么了。

王申村党总支书记李润民说：“村民从学书法、会书法到爱书法，书法不仅成了宣传王申村的文化窗口，更为建设文明、友善、和谐、美丽乡村奠定了坚实的基础。”

运城市处在苹果最佳生产带，全市水果种植面积有249万亩左右，年产量593万吨，果业年产值160亿元，农民人均果业收入占农民可支配收入的40%。临猗县是全市最大的苹果种植基地，其中王申村是全县苹果产量最大的村。

“诚信经营，公平竞争，不缺斤短两，不以次充好，以良好的信誉闯市场赢天下。”在第二届“诚信王申”书画展上，全村果农和果品企业向社会作出郑重承诺。“唯诚难欺”“诚信生金”“和谐友善”已无形中成为一种村规民约，成为全体村民共同遵守的道德准则。

一个文化传承村

帮助外地客商解决生活难题，为全村果业销售架起桥梁的宁启才；几年如一日义务修整田间道路的陈开国；自掏腰包将门前空地修建成广场供村民娱乐的陈根录；十几年无微不至照顾病妻，撑起一片天的李宏太；默默资助村里孤寡老人的陈守科……借助村里书画展这一舞台，王申村评选出10名道德模范和12名孝顺媳妇，将他们的事迹写成诗歌，再由书法家写成作品作为奖励。家里能挂一幅这样的作品，成为村民的一种光荣。

“农民的生活得到基本提高以后，应该找到新的精神家园。”王申村党总支原书记许新祥说，建设文化自信，建设环境优美的新农村，王申村找到了新的路径，就是文化振兴。在许新祥眼里，书法活动是撬动文明乡风建设的一个杠杆，是持续践行社会主义核心价值观和助推农村经济发展的一把钥匙。

“静下心来写一幅字有很多好处，不仅可以提高书法技艺，更可以在写作中了解每一个字背后的含义。”李峰说。举办书画展的意义已经不仅仅是一次展览，而是在文化传承中对全体村民的精神文化生活产生潜移默化的影响，同时有力地推进美丽乡村建设。

王申村的果农们，通过书法这一中华优秀传统文化，雅致地表达着对美好生活的热爱。

(本报记者 杨珏 李建斌)

(责编：赵竹青、陈键)