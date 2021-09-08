高光谱观测卫星成功发射
2021年09月08日08:10 | 来源：光明日报
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原标题：高光谱观测卫星成功发射
从国家航天局获悉，2021年9月7日11时01分，我国在太原卫星发射中心用长征四号丙遥四十运载火箭成功发射高光谱观测卫星（高分五号02星）。该星将全面提升我国大气、水体、陆地的高光谱观测能力，满足我国在环境综合监测等方面的迫切需求，为大气环境监测、水环境监测、生态环境监测以及环境监管等环境保护主体业务提供国产高光谱数据保障。
高光谱观测卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的一颗业务星，由国家航天局组织实施。卫星和运载火箭由中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院研制生产；发射和测控任务由中国卫星发射测控系统部负责；中国科学院空天信息创新研究院、中国资源卫星应用中心分别负责地面系统数据接收、处理和分发。生态环境部牵头，自然资源部、中国气象局等用户部门负责相应应用系统建设，组织在轨测试和应用业务化运行。
高光谱遥感是当前遥感技术的前沿领域。地球上不同的元素及其化合物都有独特的光谱特征，是识别和分析不同物体特征的一种重要“身份证”。相比于光学成像卫星只能看到物质的形状、尺寸等信息，高光谱卫星具备的光谱成像技术，可使光谱与图像结合为一体，探测各类物质的具体成分。
(责编：赵超、陈键)
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