刘彬

原标题：“净网”集中行动阶段成果显著

按照全国“扫黄打非”工作小组部署，中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局今年6月起共同开展的“净网”集中行动，目前取得阶段成效。据不完全统计，6月至8月底，执法监管部门共查办涉网络行政和刑事案件822起，处置低俗有害信息40余万条，取缔关闭网站4800余个；督促网站平台清理低俗有害信息2000余万条，处置违法违规账号800余万个。

集中行动中，深入开展整治网上历史虚无主义、整治未成年人网络环境、整治网上文娱及热点排行乱象等“清朗”系列专项行动，进一步出台十项举措整治“饭圈”乱象；针对未成年人沉迷网络游戏问题，印发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》；开展互联网行业专项整治行动，聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面8类问题，推动行业规范健康有序发展；成功侦破了一批典型刑事案件，形成强大震慑；加强网络文化市场监督管理和执法检查，加大打击网络动漫、音视频领域违法违规行为力度，专项清理涉儿童“邪典”视频；对重点网络视听平台开展内容安全检查，及时处置有害节目和不良内容等。

为更好发挥典型案件的警示教育作用，全国“扫黄打非”办公室从近期各地查办的“净网”类型案件中筛选5起案件，公布简要案情。

——浙江金华查办“匠人风”网站传播淫秽物品案。金华市“扫黄打非”部门和公安机关协作配合，成功破获该案。经查，涉案人员使用“素材”“国模”“高清”等关键词通过网络购物平台大肆招揽客户，将客户引流至社交平台进行私下交易，引诱客户充值后通过云盘进行共享。涉案淫秽视频8000余部、淫秽图片50000余张，传播客户达十万余人，其中大量为未成年人和在校学生。近期，该案主犯江某某被判处有期徒刑6年，另一人员被判处有期徒刑3年。

——浙江舟山捣毁一网络淫秽表演平台。2021年3月，浙江舟山警方赴7省市开展统一行动，侦破“重庆科密互动”平台涉嫌组织淫秽表演案，抓获违法犯罪嫌疑人107人，对66人采取刑事强制措施。经查，犯罪嫌疑人兰某某伙同他人，注册成立多家网络科技公司，并搭建网络平台、开发“美聊”等直播App，以经营一对一真人直播表演方式组织淫秽表演，3个月非法涉案资金达3600余万元。目前，案件在进一步查办中。

——安徽全椒侦破“5·11”传播淫秽物品牟利案。2021年3月，全椒县公安局对滁州市、全椒县“扫黄打非”办公室转办的某QQ群存在发送色情网站链接行为线索展开侦办。经查，犯罪嫌疑人朱某某自行创建色情网站并招募代理进行推广，并通过第四方支付平台以游戏币充值方式进行“洗钱”，获取非法利益200余万元。目前，主要犯罪嫌疑人朱某、刘某等人已被依法刑事拘留。

——四川遂宁侦破“5·03”利用淫秽视频猥亵未成年人案。2021年5月，遂宁市大英县公安局根据报案开展侦查。经查，犯罪嫌疑人查某某使用社交软件冒充学生与未成年女学生聊天，诱惑、威胁她们拍摄各种裸露照片、视频，并通过网盘、论坛等传播相关照片、视频达500余G。经核实，受害人均为9至14岁的女性未成年人。目前，查某某已被依法刑事拘留。

——湖北蕲春侦破“6·07”网络侵犯著作权案。近期，黄冈市蕲春县公安局立案侦破一起网络侵犯著作权案。经查，犯罪嫌疑人程某成立某网络科技公司，于2018年下半年开始从相关平台下载800余款正版游戏，通过插入广告等方式进行修改，未经游戏版权方许可将修改后的游戏通过网络平台进行出售，从中非法获利400余万元。5名犯罪嫌疑人已被公安机关抓获。目前，案件在进一步侦办中。

全国“扫黄打非”办公室负责人表示，行动开展以来，网络环境得以明显改观、网络市场秩序也更加规范。但目前价值导向偏差、低俗色情等问题还未彻底遏制，妨碍青少年健康成长的不良内容仍不时出现，表明“净网”阶段性工作成果还需要进一步巩固和扩大，集中整治的工作任务还将持之以恒、不能松懈。

(责编：赵超、陈键)