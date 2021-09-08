“净网”集中行动阶段成果显著
按照全国“扫黄打非”工作小组部署，中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局今年6月起共同开展的“净网”集中行动，目前取得阶段成效。据不完全统计，6月至8月底，执法监管部门共查办涉网络行政和刑事案件822起，处置低俗有害信息40余万条，取缔关闭网站4800余个；督促网站平台清理低俗有害信息2000余万条，处置违法违规账号800余万个。
集中行动中，深入开展整治网上历史虚无主义、整治未成年人网络环境、整治网上文娱及热点排行乱象等“清朗”系列专项行动，进一步出台十项举措整治“饭圈”乱象；针对未成年人沉迷网络游戏问题，印发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》；开展互联网行业专项整治行动，聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面8类问题，推动行业规范健康有序发展；成功侦破了一批典型刑事案件，形成强大震慑；加强网络文化市场监督管理和执法检查，加大打击网络动漫、音视频领域违法违规行为力度，专项清理涉儿童“邪典”视频；对重点网络视听平台开展内容安全检查，及时处置有害节目和不良内容等。
为更好发挥典型案件的警示教育作用，全国“扫黄打非”办公室从近期各地查办的“净网”类型案件中筛选5起案件，公布简要案情。
——浙江金华查办“匠人风”网站传播淫秽物品案。金华市“扫黄打非”部门和公安机关协作配合，成功破获该案。经查，涉案人员使用“素材”“国模”“高清”等关键词通过网络购物平台大肆招揽客户，将客户引流至社交平台进行私下交易，引诱客户充值后通过云盘进行共享。涉案淫秽视频8000余部、淫秽图片50000余张，传播客户达十万余人，其中大量为未成年人和在校学生。近期，该案主犯江某某被判处有期徒刑6年，另一人员被判处有期徒刑3年。
——浙江舟山捣毁一网络淫秽表演平台。2021年3月，浙江舟山警方赴7省市开展统一行动，侦破“重庆科密互动”平台涉嫌组织淫秽表演案，抓获违法犯罪嫌疑人107人，对66人采取刑事强制措施。经查，犯罪嫌疑人兰某某伙同他人，注册成立多家网络科技公司，并搭建网络平台、开发“美聊”等直播App，以经营一对一真人直播表演方式组织淫秽表演，3个月非法涉案资金达3600余万元。目前，案件在进一步查办中。
——安徽全椒侦破“5·11”传播淫秽物品牟利案。2021年3月，全椒县公安局对滁州市、全椒县“扫黄打非”办公室转办的某QQ群存在发送色情网站链接行为线索展开侦办。经查，犯罪嫌疑人朱某某自行创建色情网站并招募代理进行推广，并通过第四方支付平台以游戏币充值方式进行“洗钱”，获取非法利益200余万元。目前，主要犯罪嫌疑人朱某、刘某等人已被依法刑事拘留。
——四川遂宁侦破“5·03”利用淫秽视频猥亵未成年人案。2021年5月，遂宁市大英县公安局根据报案开展侦查。经查，犯罪嫌疑人查某某使用社交软件冒充学生与未成年女学生聊天，诱惑、威胁她们拍摄各种裸露照片、视频，并通过网盘、论坛等传播相关照片、视频达500余G。经核实，受害人均为9至14岁的女性未成年人。目前，查某某已被依法刑事拘留。
——湖北蕲春侦破“6·07”网络侵犯著作权案。近期，黄冈市蕲春县公安局立案侦破一起网络侵犯著作权案。经查，犯罪嫌疑人程某成立某网络科技公司，于2018年下半年开始从相关平台下载800余款正版游戏，通过插入广告等方式进行修改，未经游戏版权方许可将修改后的游戏通过网络平台进行出售，从中非法获利400余万元。5名犯罪嫌疑人已被公安机关抓获。目前，案件在进一步侦办中。
全国“扫黄打非”办公室负责人表示，行动开展以来，网络环境得以明显改观、网络市场秩序也更加规范。但目前价值导向偏差、低俗色情等问题还未彻底遏制，妨碍青少年健康成长的不良内容仍不时出现，表明“净网”阶段性工作成果还需要进一步巩固和扩大，集中整治的工作任务还将持之以恒、不能松懈。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行：7月份降准效果逐步显现 小微企业贷款“量增”“价降”
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）“7月份降准释放了1万亿元的长期资金，有效增加了金融机构支持实体经济的长期资金来源，引导金融机构积极运用降准资金，加大对小微企业的支持力度。” 人民银行货币政策司司长孙国峰今日在国务院政策例行吹风会上表示，7月降准还降低了金融机构资金成本约130亿元，通过金融机构传导促进小微企业融资成本稳中有降，降准效果逐步显现，小微企业贷款“量增”“价降”。…
- 金融支持中小微力度加大 支小再贷款额度今年再增3000亿元
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）今年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%；7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点；新增3000亿元支小再贷款额度……今年以来，金融服务能力持续提升，对中小微企业融资支持力度不断加大。 “今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现‘量增、面扩、价降’的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。…
相关新闻
- 评论
- 关注