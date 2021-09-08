万喆

原标题：国际粮价为何“高烧”不退

9月2日，联合国粮食及农业组织发布最新月度报告显示，2021年8月全球食品价格指数达127.4点，环比上升3.1%，比2020年同期上涨32.9%。这个数值已经接近今年峰值5月的127.8点，离2011年全球粮价指数的历史纪录131.9相差不远。此前，《2021年全球粮食危机报告》指出，2021年国际粮价持续维持高位，可能致使全球至少1.55亿人陷入严重粮食不安全境地。

当前，新冠肺炎疫情让全球粮食安全问题进一步突出，全球饥饿贫困人口不减反增，全球粮食安全问题再次成为摆在世界人民面前的一大难题。可以说，全球粮食安全赤字有增无减，世界正濒临50年以来最严重的粮食危机。人们不禁要问，是什么原因造成了全球粮食安全形势异常严峻？如何解决当前全球粮食安全问题？

天灾是粮价高企之“标”

自古以来，全球种粮农民往往“靠天吃饭”。对于洪水、干旱、台风等极端天气，种粮农民难以抵御。2021年，全球频频出现极端天气，不仅造成人员伤亡，更是影响粮食生产。

据估计，今年美国的小麦、玉米和大豆产量以及库存可能会降至近10年来的最低水平。美国农业部8月份供需预测报告显示，美国小麦预期产量为4618万吨，创19年来的新低。加拿大预估减产更大，预计将减少超过30%，仅为2400吨。在南半球，被称为“南美粮仓”的巴西，5月份至今，遭受着严重干旱和霜冻双重打击，不断冲击着全球各类大宗商品的供应链。在俄罗斯，作为全球最大的小麦出口国，由于天气干旱，其小麦产量同比预估将减产15%，预计为7250万吨。在欧盟，受暴雨等极端天气影响，小麦及大麦收成锐减。随着产量大幅减少，农作物的价格明显上涨，国际谷物理事会的数据显示，今年小麦出口价格上涨了46%，而联合国粮农组织也表示全球食品价格已涨至10年来的新高。专家表示，如果极端天气持续下去，农作物价格还将继续攀升。

人为因素是粮价病灶之“本”

不可否认，极端天气是造成全球粮价“高烧”不退的重要因素。因此联合国粮食及农业组织也指出，粮价的飙涨主要是因为极端天气造成全球粮食产量预期的下降。但是，正确认识理解全球粮价上涨的原因，我们还要看到天灾背后的因素，特别是人为的因素。粮食作为世界大宗商品，不仅具有商品属性，同时具备金融产品属性，受到国际货币政策、资本炒作和定价权等人为因素影响。此外，粮食安全作为国家安全的重要组成部分，是国家战略物资，受到国家政策和国际关系的影响，特别是在保护主义抬头的当下，人为造成粮食流通受阻进一步推高了恐慌情绪。

一是人为货币放水推高粮价。在疫情蔓延和经济衰退的双重压力下，美国经济受到沉重打击，为了缓解经济压力，美联储开动印美元模式，开启大水漫灌的模式。从2020年3月至2021年3月，美国先后通过了3轮财政刺激计划，向市场投放了5万亿美元用于刺激经济恢复，4月又通过了1.8万亿的家庭计划，8月4.7万亿还在继续通过审批。按美国财长耶伦的说法，放水势必会让美国财政赤字变大。从美联储大放水开始，包括国际粮食价格在内的全球大宗商品价格不断暴涨。粮食既是重要的生存物资，又是重要的基础原料，于是成为各国纷纷争抢的对象，国际粮价开启了“高烧模式”，已经接近10年以来新高。

二是资本炒作推波助澜。美国不仅控制着四大国际粮商，垄断着全球80%的粮食贸易量，而且控制着全球粮食期货，牢牢掌握着全球粮食定价权。粮食作为大宗商品，交易一般都采用期货交易模式，其定价也以期货价格为基准。美国的芝加哥期货交易所是世界上最发达的农产品期货交易中心，为美国与全球农产品提供了价格基准。影响芝加哥期货价格的一个关键因素，便是美国农业部的各种报告和发言，因此，美国农业部只要动动嘴皮就可以影响期货价，继而影响全球农产品价格，美国也由此牢牢掌控着全球农产品定价权。今年以来，市场炒作和疫情影响，推高了市场对粮食的恐慌心理，粮价也在诸多因素的叠加综合作用之下上涨。实际上，从全球粮价“高烧”中获利的大多是美国资本。

三是人为断链加剧缺粮恐慌。受疫情影响，2020年全球粮食产量下降了20%。越南、俄罗斯、加拿大等粮食生产大国为了防止国内粮食价格上涨，限制甚至停止粮食出口。全球粮食供应链受到较大冲击，加之一些发达国家因封城措施导致民众恐慌囤积食品，而那些严重依赖粮食进口的国家更是陷入了极大的被动。此外，受燃料价格上涨、船只供应紧张和港口装卸时间延长等因素影响，全球粮食海运价格呈现上涨，进一步加剧了缺粮的恐慌情绪。

国际粮食安全治理体系急需改革

当前国际粮价“高烧”不退，触动着全世界人民的神经。实际上，根据联合国粮农组织的数据显示，虽然受到疫情和极端气候等因素影响，但各国和国际组织采取的措施与联合行动，能确保全球粮食供给充足，确保疫情期间全球粮食价值链运转顺畅。根据联合国粮农组织的数据，2020年全球谷物总产量达到27.65亿吨，创历史新高，比2019年增加5800万吨，全世界粮食的总供应量足以满足需求。

但是，我们必须清醒认识到，全球粮食安全治理体系存在不合理不公平现象，全球粮食供应仍存在不平衡不充分问题，粮价仍存在过度金融化资本化的弊端，发达国家控制着全球粮食供应的主导权和粮价的控制权，疫情推高了全球粮食安全的风险，依赖粮食进口的低收入国家正面临着前所未有的粮食危机。要解决当前全球粮食领域的问题，治理气候变化问题、遏制极端天气频发只是“标”，更重要的是要改革国际粮食安全治理体系的“本”，向着更公平更平衡的方向发展。

同时，我们要看到，我国粮食已经保持了“17连丰”，最近6年一直稳定在1.3万亿斤以上，已连续多年超过国际通常认为的人均400公斤粮食安全标准线。2021年全国夏粮总产量14582万吨，比2020年增加296.7万吨，增长2.1%，中国人的粮食安全完全有保障，中国人牢牢端稳了自己的饭碗。

在后疫情时代，我们要积极作为，坚持自身安全和共同安全相统一，树立全球合作应对粮食安全挑战的意识，加强团结协作，深化和平合作、平等相待、开放包容、共赢共享的伙伴关系。要完善全球粮食安全治理体系，在后疫情时代加强合作，通过联合国等机构，减少全球饥饿和贫穷现象，破除人为制造粮食危机的现象，推动“粮食安全命运共同体”。要将农业合作作为“一带一路”建设的优先发展方向。在沿线国家建立合作机制，从政策、技术、综合角度采取提升共同体粮食安全的措施，在沿线国家大力推广绿色农业，确保沿线国家粮食安全的水平，实现“一带一路”粮食共同安全。

（作者：万喆，系北京师范大学“一带一路”学院研究员）

(责编：赵超、陈键)