原标题：政府搭台企业唱戏 跨界融合共推消费增长

政府搭台、企业唱戏，9月5日，湖北省十堰市秋购汇·茅箭金秋消费季启动，将有1000多家企业计划派发1亿元的电子消费券。

“上半年茅箭区GDP增速全市第一，经济总体呈现‘稳步恢复，持续向好’态势。为进一步激发消费潜力、推动消费升级、丰富市民生活，茅箭区特意策划开展了此次秋购汇·金秋消费季活动。”茅箭区副区长李炎涛介绍，活动将持续开展3个月，遍及吃、穿、住等生活消费的方方面面，吸引了武商十堰人民商场、华悦城、五堰商场、世纪百强、武当国际、美团等众多商家加入，希望能为广大市民带来一场多渠道、全场景的购物新体验。

“秋购汇·茅箭金秋消费季活动，既是贯彻市委市政府打好消费组合拳的重要举措，也是推动我市社会消费增长的重要抓手，更是突出茅箭区特色的具体实践。”市商务局党组成员、副局长周立宏说，要加大商品联销、促销力度，培育消费热点，扩大商品销售，更好地发挥消费对经济增长的拉动作用。要打好促进消费组合拳，构建跨界融合的消费场景。通过展特色，聚人气，树形象，为全市人民送上一场精彩纷呈、热烈红火的消费盛宴，切实达到满意消费惠万家的效果。

当日上午10点30分，十堰日报社全媒体探店直播来到首场指定商家武商集团十堰人民商场。主播团先后来到珠宝区、化妆品区、名品区、女装区、鞋包区、男装、运动休闲区对人民商场的商品进行展示推荐，并详细介绍了优惠活动和下单方式。

消费季将为企业带来什么好处呢？武商集团十堰人民商场有限公司总经理潘淑琴说：“商业是一个城市文明的窗口，商业的发展和繁荣体现了一个城市的软实力。在当前市场低迷的大背景下，茅箭区组织开展这样的消费促进活动可谓正当其时。我们将积极参与消费季相关活动，充分释放消费需求，提振消费信心，促进消费回补，努力增强消费对经济的拉动作用，实现疫情防控和经济社会发展‘双胜利’。”（记者 马爱平）

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