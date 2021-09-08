暖心办法助力数字经济“乘风破浪”
“在推广法定数字人民币的过程中，我们发现商户对此一知半解，甚至从未听闻，而工作人员耐心反复讲解，但只能起到有限效果，推广模式不具备可复制性，顿感棘手焦灼，又无计可施。”8月底，拉卡拉集团党委书记唐凌在接受科技日报记者采访时表示。
2020年的秋天，数字人民币悄然兴起。拉卡拉作为国内首批获得支付牌照的支付机构之一，率先获得了数字人民币受理服务资质。公司上下摩拳擦掌，先后派出多支小分队进入市场拓展商户。然而，很快实际推进工作遇到阻力。
就在一筹莫展之时，一直给予政策扶持的北京海淀区金融办、区商务局、区工商联等部门，主动关注到了公司的瓶颈问题，亲赴现场座谈调研，奔走市、区相关部门反映和推动。在换位思考下，相关部门迅速针对性地推出一个暖心办法，面向区内全体商户，金融办和商务局联合发布数字人民币推广活动函，由此，拉卡拉有了证明身份的一纸文件，再次重整队伍向市场出发，难题迎刃而解。
“这个办法太好了，犹如及时雨。我们响应国家的号召推广数字人民币，政府能够出面鼎力支持，企业的信心和干劲就更足了。”唐凌感慨道。
据唐凌介绍，在海淀区委区政府的支持下，该公司目前已具备数字人民币交易全面受理能力，并能确保良好的用户体验，同时打造能够全面支持刷卡、扫码、云闪付、数字人民币支付的超级聚合受理终端，并对已向商户投放的数百万台智能受理终端进行软件升级，确保商户在不增加成本的情况下，能快速具备数字人民币受理能力。
据了解，海淀区商务局、金融办、工商联牵头组织多场商圈数币活动接洽会，牵手拉卡拉这样的金融科技企业和大型商户，在家门口就能把供和需、金融科技和支付，打包输送给商家，从而让双方实现共赢。现在拉卡拉在北京的五棵松华熙、大牛坊、圆明园和凤凰岭等代表性商圈、街区、景区都实现了包括数字人民币在内的支付方式全受理，同时还为商家提供支付、对账、商品管理、供应链金融等全链条服务，把支付生态与商家的经营业态紧密融合起来。
“在数字经济领域，海淀区积极推进法定数字货币试验区建设，积极搭建数字人民币受理环境，围绕文化旅游、餐饮住宿、购物消费等七大场景，搭建数字人民币受理环境。目前已有超5000家商户可以受理数字人民币。”8月28日，海淀区金融服务办公室主任刘建民在“两区”建设一周年新闻发布会上介绍。
不久前，在海淀区“我为群众办实事”实践活动工作推进会上，区委书记于军强调，“我为群众办实事”实践活动是党史学习教育重要内容，也是落实以人民为中心发展思想的生动实践。全区上下要深刻学习领会习近平总书记在广西考察时提出的“让人民生活幸福是‘国之大者’”要求，全面落实中央、市委部署的重点任务，切实把“我为群众办实事”实践活动作为弘扬和践行新时代中关村精神的重要抓手，牢固树立大抓基层鲜明导向，为加快建设现代化国际化创新型宜居宜业城区和北京国际科技创新中心核心区奠定坚实组织保障，确保“十四五”开好局、起好步。
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