原标题：推动城市文化场景建设 再造城市繁荣

“十四五”规划明确提出实施城市更新行动，今年的政府工作报告中也提到了“实施城市更新行动”。

日前，2021年中国国际服务贸易交易会文旅服务专题展（简称“文旅专题展”）于9月3日至7日在北京首钢园举办。

此次专题展是服贸会首次将文化服务和旅游服务合并为文旅服务专题，将围绕“科技赋能新文旅，创意引领新生活”为主题，采取线上线下同步方式，通过展览展示、论坛活动、推介交易等集中展示文化产业和旅游业的新产品、新技术及文化贸易的新服务、新业态等。

“文化场景建设是城市可持续有机更新的必由之路”，筑福集团城市更新事业部总经理范志超说道。文化赋能是城市更新的重要环节，摸清城市的基本信息，进行顶层设计，再逐步专项落实，把人、空间、文化融为一体，唤醒城市记忆，发扬城市精神，构建以人为本的城市文化场景。

城市文化场景将是文旅的新地标，而城市发展历程的独特性决定了每个城市都是独一无二的存在，成功的文化场景没有一个固定的发展模式，所以这更需要我们不断探索，根据实际情况提出响应更新方案。“你的习以为常，是我的前所未见”筑福集团投拓经理袁征说道：“现在，以文化场景为内核的旅游产业也就被赋予了更多的价值。

“实施城市更新行动”是“十四五”时期对进一步提升城市发展质量作出的重大决策部署。据了解，9月9日，全联房地产协会将联手筑福集团等一系列社会性企业、协会机构共同协作，在首钢园区三高炉联合举办以“城市更新盘活存量资产，文化场景再造城市繁荣”为主题的城市存量资产政企对接会论坛，帮助城市盘活存量资产，高品质地开展城市更新行动，实现城市产业升级与文化复兴，展现城市新动能。

(责编：赵超、陈键)