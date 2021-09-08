姚进

原标题：新增3000亿元支小再贷款将于年内发放

本报北京9月7日讯（记者姚进）近日，国务院常务会议部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度。在7日举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行、工业和信息化部有关负责人介绍了相关情况。

“今年以来，总的来看，金融服务能力持续提升，对中小微企业融资支持力度不断加大。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜介绍，下一步将加大政策支持力度。一是新增3000亿元支小再贷款额度，在今年年内发放。人民银行提供商业银行的再贷款利率是2.25%，商业银行拿到这笔贷款后发放对象主要是小微企业，发放贷款的平均利率在5.5%左右。同时，采取“先贷后借”模式，保障资金使用精准性和直达性。二是加大普惠小微信用贷款支持政策的实施力度。按照去年国务院批准的普惠小微信用贷款支持政策工具，继续用好再贷款资金，引导银行更多地发放普惠小微信用贷款。三是加强金融机构和政府之间合作，发挥好地方政府融资担保机构作用。四是创新供应链金融服务模式，解决中小微企业应收账款被占用导致的资金周转困难。在宏观层面，要保持稳定的融资环境，人民银行将会同有关部门继续督促大中型企业加大账款清欠，遵守市场支付纪律。在金融方面，将推动更多供应链核心企业与人民银行的应收账款融资服务平台对接，发挥好平台的确权功能。指导金融机构开展供应链授信。引导金融机构开展票据贴现和标准化票据融资，人民银行提供再贴现支持，缓解中小微企业占款压力。五是强化中小微企业金融服务能力建设。

另外，人民银行将继续发挥好与财政、工信、税收等部门以及地方政府的合力，进一步提振市场需求，稳定大宗商品价格，降低中小微企业经营成本。同时，推动强化贷款风险分担补偿、信用信息共享机制建设，提升小微企业金融服务效率。

针对大宗商品价格居高不下导致生产经营成本上升、应收账款增加、疫情灾情影响等问题，如何才能有效减轻中小微企业成本上升的压力？工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙表示，主要做好四方面工作：

一是进一步落实落细已出台政策。去年中央出台了一系列政策，总体是行之有效的，要用好用足这些政策，把助企惠企政策落地，特别是完善跨部门政策信息发布平台，加强政策解读和推送，使政策可见度、到达率不断提高。

二是进一步研究加大支持力度。会同各部门根据国内外形势变化和实体经济需要，研究并适时出台接续政策，稳定政策预期，增强企业信心。目前正在抓紧修订出台的《中小企业划型标准规定》已经征求意见，推动针对中小企业不同的特点精准施策。

三是调动地方政府积极性。中小企业量大面广、发展差异较大，要鼓励支持地方政府采取特色的、个性化政策予以扶持，切实解决属地化中小企业的实际困难，应对疫情、汛情冲击，纾困解难，因地制宜加强生产要素保障，进一步最大限度降低企业经营成本。

四是加强对中小企业监测和运行研判。利用大数据等手段及时跟踪监测中小企业运行情况、经营情况，通过密切跟踪，发现苗头性、倾向性问题，把政策储备搞得更精准、更充足，及时出手帮助企业解决困难。

(责编：赵超、陈键)