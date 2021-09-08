于泳

原标题：保险业服务乡村振兴大有可为

日前，由中国农业风险管理研究会、中华联合保险集团举办的“保险服务乡村振兴论坛”在北京举行。与会专家学者围绕如何贯彻落实中央关于金融服务乡村振兴的部署要求，特别是保险行业在服务乡村振兴中还有哪些作为等问题展开了热烈讨论。

今年以来，河南、安徽、浙江等地部分农户种植的小麦、水稻，养殖的鱼、小龙虾等受灾严重。中华保险、中国人保等多家保险公司迅速跟进赔付，仅中华保险一家就拿出5.5亿元分担和化解风险。全国人大农业与农村委员会主任委员陈锡文认为，当前农业面临的自然风险、市场风险、政策风险不断增加，农业生产对保险的总体要求不断提高。特别是随着农业资产快速积累、农业产业链迅速延长、农民收入期望提升，农业保险在促进乡村振兴和农业农村现代化方面发挥着越来越重要的作用。

今年的中央一号文件在部署全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化时，专门提到农业保险。多位与会专家表示，保险行业要以“农业保险+”为路径不断探索实践，积极强化与其他金融工具的结合，推动保险服务再上新台阶。原农业部常务副部长尹成杰建议，要按照乡村振兴需求推进农业保险改革创新，进一步创新健全农业保险的政策体系、制度体系、险种体系、基层服务体系和保费补贴分担办法。

记者在采访中了解到，农业保险作为现代风险管理的重要手段，在有效分散和化解农业风险、保障农业农村生产经营正常有序进行、维持农民收入稳定方面发挥了重要作用。但是仍然面临着保障水平低，保险有效需求不足等问题。要解决这些问题仅靠政府部门出台政策、提供补贴还显得力量不足。

中国农业大学校长孙其信认为，下一步助力实现我国农村现代化，农业保险还面临很多新的问题和新的挑战，需要实现更大的发展和更大的改革。要注重把科技和保险联合起来，用科技手段加快农业保险的发展，无论是拓范围、增险种，还是提高理赔和服务效率，都需要更深入地利用科技手段。高校和科研机构要用研究来支撑服务好农业保险发展，同时做好农业保险人才的培养、储备和服务。

中华保险集团董事长徐斌表示，在“十四五”时期，中华保险“三农”保险业务占比将由20%提升到25%，将全面提升公司服务乡村振兴的贡献度。为此，中华保险将实施“五个一”工程：每年推出100个特色农业农村保险项目、每年投入1亿元乡村振兴专项资金、每年投入不少于10亿元乡村振兴产业投资、每年支持100亿元的农村普惠金融综合服务以及每年新增1万亿元综合保险保障。同时在组织、协同、科技、资源、考核方面保障到位，全面推动服务乡村振兴行动计划的落实。

(责编：赵超、陈键)