黄浩

原标题：粤澳组“CP” 横琴将产生怎样化学反应？

国家战略落子珠海横琴。

随着《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的发布，横琴粤澳深度合作区正式进入公众视线。《总体方案》明确，合作区实施范围为横琴岛“一线”和“二线”之间的海关监管区域，总面积约106平方公里。其中，横琴与澳门特别行政区之间设为“一线”；横琴与中华人民共和国关境内其他地区之间设为“二线”。

未来，这里将成为促进澳门经济适度多元化发展的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间、丰富“一国两制”实践的新示范、推动粤港澳大湾区建设的新高地。

根据《总体方案》，到2035年，“一国两制”强大生命力和优越性全面彰显，合作区经济实力和科技竞争力大幅提升，公共服务和社会保障体系高效运转，琴澳一体化发展体制机制更加完善，促进澳门经济适度多元发展的目标基本实现。

为什么是横琴？

站在珠海横琴和澳门交界处的莲花大桥上，向东看是澳门，金碧辉煌的酒店建筑群；向西看，是横琴岛，横琴口岸通关大楼直入眼帘。一座莲花大桥将两地连接起来。

从地理上看，珠海的横琴岛与澳门的氹仔、路环仅一河之隔，最近处只有187米。人员往来密切，交流融合的历史由来已久。

据了解，横琴岛面积约106平方公里，是澳门全部陆地面积的3倍多。横琴开发面积不多，与澳门本岛高强度的土地开发水平也形成鲜明对比，珠澳合作开发横琴具有天然优势。

从发展基础看，横琴开发开放已逾十年。2009年国务院批准实施的《横琴总体发展规划》、2015年的《中国（广东）自由贸易试验区总体方案》、2019年的《横琴国际休闲旅游岛建设方案》，在一系列顶层设计下，横琴对外开放水平不断提高，地区生产总值和财政收入快速增长。

数据显示，“十三五”时期横琴、保税地区生产总值累计实现1722.35亿元，较“十二五”时期增长297.6%。《总体方案》强调，横琴实体经济发展还不充分，服务澳门特征还不够明显，与澳门一体化发展还有待加强。

新探索

从2009年《横琴总体发展规划》开始，横琴就被赋予了特殊的历史使命——探索粤港澳合作新模式，利用横琴与澳门一水一桥之隔的优势，促进澳门经济适度多元发展。

2021年，横琴使命再升级。《总体方案》提出，立足合作区分线管理的特殊监管体制和发展基础，率先在改革开放重要领域和关键环节大胆创新，推进规则衔接、机制对接，打造具有中国特色、彰显“两制”优势的区域开发示范，加快实现与澳门一体化发展。

具体来看，横琴粤澳深度合作区将构建与澳门一体化高水平开放的新体系、健全粤澳共商共建共管共享的新体制。

前者围绕货物、人员进出、跨境金融管理、市场准入制度、数据跨境安全传输管理做出了创新安排；后者则在组织机构设置和运行机制上做出了制度保障：“粤澳双方联合组建合作区管理委员会”“合作区管理委员会下设执行委员会”“合作区上升为广东省管理，成立广东省委和省政府派出机构”“粤澳双方探索建立合作区收益共享机制”“创新合作区国民经济相关数据统计方式，研究编制合作区促进澳门经济适度多元发展的指标体系”。

合作区实施的“分线管理”模式实际上等于将澳门的制度优势、开放优势引入横琴，在缓解澳门发展过程中所面临土地、人才资源紧张状况的同时，丰富了“一国两制”实践的新示范。

聚集效应

国家级新区、自贸试验区、粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区，现在的横琴“四区叠加”。多重政策利好叠加，意味着后续政策和各类创新要素将加速向横琴聚集。

合作区的战略定位之一是，促进澳门经济适度多元发展的新平台。《总体方案》确定，大力发展新技术、新产业、新业态、新模式，为澳门长远发展注入新动力，并点题“四新产业”——科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业。

“四新产业”与澳门的经济适度多元的发展方向高度契合。

据了解，目前澳门有四所国家重点实验室，分别是智慧城市物联网国家重点实验室，月球与行星科学国家重点实验室、模拟与混合信号超大规模集成电路国家重点实验室和中药质量研究国家重点实验室。围绕中医药、集成电路、物联网等领域将形成产学研协同发展的生态体系。

以中医药产业为例，根据《总体方案》，合作区将对在澳门审批和注册、在合作区生产的中医药产品、食品及保健品，允许使用“澳门监造”“澳门监制”或“澳门设计”标志。同时，探索允许在内地已获上市许可的澳门中药在粤港澳大湾区内地生产，对澳门研制符合规定的新药实施优先审评审批。这意味着未来横琴将可以高效地承载“澳门监造”“澳门监制”“澳门设计”背后的中医药成果。澳门也可以借此更好地开拓内地大市场。

在“四新产业”的背后，《总体规划》还安排了一系列税收、人才等方面的优惠政策，其中对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税，将有利于澳门经济适度多元发展的产业全部纳入政策范围；对在合作区工作的境内外高端人才和紧缺人才，其个人所得税负超过15%的部分予以免征。而根据《总体规划》，合作区还提出建设国家级海外人才离岸创新创业基地，将进一步加速全球人才的聚集。

辐射示范

在澳门的对面是横琴，在横琴的背后是珠江西岸，在珠江西岸的背后是粤港澳大湾区。

合作区另一战略定位是，推动粤港澳大湾区建设的新高地。

《总体方案》提出，要充分挖掘粤港澳大湾区制度创新潜力，用足用好澳门自由港和珠海经济特区的有利因素，加快提升合作区综合实力和竞争力，有力支撑澳门－珠海极点对粤港澳大湾区的引领作用，辐射带动珠江西岸地区加快发展。

资料显示，位于珠江西岸的“珠中江”（珠海、中山、江门）是珠三角城市群的重要新型都市区，但在整个城市群发展中相对滞后。数据显示，珠海、中山、江门三市2020年的GDP分别为3481.94亿元、3151.59亿元、3201亿元，远低于同群同期的“广佛肇”（广州、佛山、肇庆）和“深莞惠”（深圳、东莞、惠州）。因此，增强“珠中江”对珠江西岸乃至整个粤西地区经济发展的带动作用十分关键。

2019年2月印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，未来粤港澳大湾区要打造充满活力的世界级城市群。其中，在极点带动方面，要发挥香港－深圳、广州－佛山、澳门－珠海强强联合的引领带动作用。

可以预见，合作区将成为澳门－珠海强强联合的一个新增长极，成为一个新兴的科创高地，同时也会产生更大的外溢效应，提升整个珠江西岸地区，以及粤港澳大湾区的产业发展。

(责编：赵竹青、陈键)