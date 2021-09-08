原标题：多项惠港科技措施公布 加大支持香港创科发展力度

新华社香港9月7日电（记者王茜）香港特区政府创新及科技局局长薛永恒7日在中央惠港科技政策宣介座谈会上表示，国家科技部最新公布的一系列惠港科技措施，加大力度支持香港的创科发展。

惠港措施包括扩大国家科技计划对港开放、容许香港的青年学者申请国家自然科学基金青年科学基金项目、欢迎香港科技人士和专家加入中国科协全国学会及进入国家科技专家库和奖励评审专家库、完善大型仪器设备对香港开放共享机制、深化内地与香港科技人文交流，以及支持香港参与国家技术创新中心建设。

香港中联办副主任谭铁牛在宣介时指出，香港迎来由治及兴的新阶段，中央政府将前所未有地支持香港建设国际创科中心，希望香港科技界以时不我待的精神牢牢抓住历史机遇。

薛永恒认为，这些措施将有助香港科研界获得更多资源进行研发工作，可让香港科研界人士更好地发挥香港所长，贡献国家所需。

薛永恒强调，国家“十四五”规划纲要明确支持香港建设国际创新科技中心。香港的科研团队会全力以赴，务求发挥香港在基础研究方面优势，为香港建设具有国际影响力的创科枢纽，为国家建设成为科技强国出力。

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