“电医生”助力 优化营商环境
2021年09月08日08:31 | 来源：中国网
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原标题：“电医生”助力 优化营商环境
“李大哥，这几天生意还好吧？”9月2日，再次上门服务排查用电安全隐患的国网东光县供电公司共产党员服务队的队员们热情的和李大哥打着招呼。“多亏你们帮我换了电线，又排查了屋里的线路，现在再也不用担心漏电了，我要给你们的服务点个大大的赞。”开豆腐作坊的李大哥一边磨着豆腐一边不住感谢道。
原来，3天前，正在磨豆腐的李大哥突然感觉电磨麻手，被迫停止了工作。时值正午，已加工一半的原料必须在两小时内磨制完成，否则原料就会发酵变质。李大哥抱着试试看的想法把求援电话打到了于桥供电所，在了解情况后于桥供电所立即组织抢修队员赶往现场。
经检查，电磨麻手是因线路老化且室内潮湿造成线路漏电。队员们立刻查找故障点，更换老化线路，经过1个小时的抢修，经送电试验，运行正常。看到故障消除，李大哥总算松了一口气，他激动地说：“多亏你们，要不今天这些料恐怕都废了，我得损失大几千块呢！”
“李大哥，在干活的时候一定要注意安全用电，如果有任何用电需求都可以随时找我们！”检修完后，队员们为李大哥发放了安全用电和电力保护宣传资料，一边讲解安全用电常识，一边叮嘱到。
为优化营商环境，助力企业提质增效，东光公司党员服务队将以全流程、全天候、全身心的用电服务，加强用电设备和低压线路隐患排查力度，以客户为中心，当好企业用电“电医生”，持续强化党建引领，夯实服务群众最后“一公里”。（邢慧敏）
(责编：赵竹青、陈键)
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