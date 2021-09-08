土拍新规意在“房住不炒”
2021年09月08日08:32 | 来源：经济日报
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原标题：土拍新规意在“房住不炒”
一度暂停的深圳第二次土地集中出让近日发布公告称，土地出让溢价率将由45%调整为15%，达到溢价率上限后将摇号决定买家。这两天，广州、杭州等地也发布公告，不约而同地把溢价率设定在15%甚至更低。此举反映了各地落实“房住不炒”定位要求、坚决稳地价的决心，但如果据此就认为“土地财政”将因此落幕，则言过其实。
此次土地出让溢价率下调的原因是，年初实行的首次土地集中出让并未收到预期政策效果，22个重点城市土地市场依然火爆，溢价率不降反升，楼面价再创新高。为此，住房和城乡建设部先后约谈有关城市负责人，并叫停了第二次土地集中出让。
多年来，很多地方对房地产税收和土地出让收入倚重较大，为了增加财政收入，一些地方或明或暗试图增加土地收入，如在调控中玩起数字游戏，通过提高起拍价等方式调整溢价率，或通过各种名目增加实际地价。土地出让溢价率降低仅是部分减少土地出让收入，并不能从本质上改变地方财政倚重土地出让收入的事实，不会根本上触及地方对“土地财政”的依赖。
要改变“土地财政”现状，须从根本着手，改革财政收入分配体制，同时发展地方经济，从而改善地方政府财政收入结构。
(责编：赵超、陈键)
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