原标题：选电子产品 校园一族关注多功能及智能化

大学生在购置电子产品时，功能关注点集中在“复合化”“人性化”与“智能化”，手机购买则属于预算驱动，性价比最为关键，但存在品牌忠诚度，功能关注点集中在“大存储”“长续航”与“拍照好”等方面。

《天猫消电行业校园人群白皮书》显示，大学校园人群最主要的消费电子品类是娱乐、科技及理容。其中，电脑及配件占比最高为19%，包括耳机、掌机、音箱等在内的数码娱乐产品及包括脱毛仪、电吹风、美容仪等在内的美容美体仪器占比均为16%。此外，手机、智能设备，以及个人护理保健设备等占比也较高。

大学校园用户也有较为明显的特征，文艺淑女占比最高，她们在一二线城市上学，喜欢逛微博、小红书等易被“种草”的社交平台，热衷于吃穿和变美，偏爱故宫、国博类的文创IP，这个群体自身也藏着不少美妆及美食达人；极客男孩也是重要人群，他们在一二三线城市上学，活跃于B站、知乎、抖音等社交平台，热爱数码科技，最爱英雄联盟、王者荣耀两大主流游戏，有趣的是，他们的生活费相对最少，却毫不心疼地花在了电子产品上。

在购买电子产品时，大学生用户对产品的性价比尤为关注，总体来看，对产品的品牌溢价不太感冒，更关注产品本身。同时，他们期望产品复合更多功能，提高使用频次，极客男孩还格外关注产品的智能化。

以女生关注的卷直发器为例，需要融合离子梳、电吹风功能，实现美发造型功能合一；电动牙刷则需要提供清洁模式、敏感模式、净白模式等个性化选择。此外，对于剃须刀、电动牙刷，他们还关注充电插座的通用性，因为多数这两类产品不支持常见充电头，使用起来不够方便。

同时，校园族群在产品体验方面，问题集中在无线使用及有线向无线升级引起的续航问题。比如耳机，提供充电仓，并且希望提升充电仓的电量。

手机领域，六成大学生会在预算内追求性价比最高的产品，并且也存在着显著的品牌忠诚度，有两成大学生会更倾向于购买自己热衷的品牌。功能关注点集中在“大存储”“长续航”以及“拍照好”三个方面。当前，大学生在手机使用时，存在一定的容量与电量焦虑，同时他们的社交愿望较强，因此对拍照功能需求较大。（陈斯）

(责编：赵竹青、陈键)