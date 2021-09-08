原标题：2021服贸会“海淀之夜”签约29家重点企业

日前，2021服贸会“海淀之夜”专场推介活动在下一代互联网创新园国际会议中心举行，海淀区政府、中关村科学城管委会、中关村科学城创新发展有限公司、海国投、海淀置业与麒麟软件等29家海淀区重点企业签约。

麒麟软件作为国产操作系统的核心企业，旗下的银河麒麟操作系统V10具有内生安全、融入移动、性能领先、生态丰富、体验提升、云端赋能的六大特性，达到了国产操作系统新高度。2021年是国家“十四五”开局之年，我国正进入新的发展阶段，麒麟软件表示，将以本次服贸会为契机，以项目签约落户为抓手，积极配合海淀区《中关村科学城数字经济创新发展三年行动计划（2021-2023年）》落地，密切协同海淀区“科技创新出发地、原始创新策源地、自主创新主阵地”的功能定位，共同推进“两区”建设为海淀高质量发展增添新动力、开拓新空间、搭建新平台；支持海淀“两新两高”建设，发挥国内操作系统领军企业作用，携手区域优势企业共同推动国产基础软件研发、信息技术应用创新、领军人才培育；推动麒麟软件生态展示与产品适配中心、操作系统产品研发中心、技术服务中心、区域营销推广中心、麒麟软件学院等项目在海淀布局落地。

记者了解到，过去一年，海淀共集中签约7个批次67个重大项目，技术转让所得税优惠、公司型创投企业所得税优惠等一批重磅政策生效实施。截至目前，海淀区共为16户企业合计减免金额4.28亿元。海淀区还率先形成全市首家享受税收新政的案例，新政享受户数、优惠金额均居全市首位。拉卡拉“云小店”和腾讯云“政融通”项目入选“监管沙盒”创新试点并已落地。

此外，海淀区出台《中关村科学城数字经济创新发展三年行动计划（2021-2023年）》。中关村软件园落户腾讯、百度、网易、微软、英特尔、IBM等一批知名IT企业总部和研发中心，总部经济达80%以上。全区超5000家商户具备数字人民币受理功能，同时率先实现政务服务全场景区块链技术创新应用。

(责编：赵竹青、陈键)