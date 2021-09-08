央行：新增3000亿元支小再贷款额度将在年内发放
2021年09月08日08:37 | 来源：新华社
小字号
原标题：央行：新增3000亿元支小再贷款额度将在年内发放
近日召开的国务院常务会议提出，今年再新增3000亿元支小再贷款额度，支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款。中国人民银行副行长潘功胜7日表示，新增的3000亿元支小再贷款额度将在今年年内发放，并采取“先贷后借”模式，保障资金使用的精准性和直达性。
潘功胜在当日举行的国务院政策例行吹风会上介绍，今年以来，货币信贷总量合理增长，两项直达实体经济货币政策工具效果明显，小微企业融资继续呈现“量增、面扩、价降”的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。
数据显示，截至7月末，我国普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点。
当前，我国经济持续恢复增长，发展动力进一步增强，但经济恢复仍然不稳固、不均衡。中小微企业面临原材料价格居高不下、应收账款增加、疫情灾情影响等问题。
对此，潘功胜表示，在结构性货币政策方面，人民银行将加大对重点领域和薄弱环节的政策支持。比如，发挥好再贷款再贴现等工具的定向支持作用，进一步使用两项直达实体经济货币政策工具，用好新增的3000亿元支小再贷款额度。
据介绍，从去年6月以来，我国普惠小微信用贷款累计发放6.1万亿元，央行还将加大普惠小微信用贷款支持政策的实施力度。潘功胜表示，将继续用好再贷款资金，引导银行更多地发放普惠小微信用贷款。
此外，中国人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，今年以来，人民银行持续优化存款利率监管，将存款利率自律上限改为在存款基准利率上加点确定，显著改善了存款市场的竞争秩序，促进了贷款实际利率稳中有降。
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行：7月份降准效果逐步显现 小微企业贷款“量增”“价降”
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）“7月份降准释放了1万亿元的长期资金，有效增加了金融机构支持实体经济的长期资金来源，引导金融机构积极运用降准资金，加大对小微企业的支持力度。” 人民银行货币政策司司长孙国峰今日在国务院政策例行吹风会上表示，7月降准还降低了金融机构资金成本约130亿元，通过金融机构传导促进小微企业融资成本稳中有降，降准效果逐步显现，小微企业贷款“量增”“价降”。…
- 金融支持中小微力度加大 支小再贷款额度今年再增3000亿元
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）今年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%；7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点；新增3000亿元支小再贷款额度……今年以来，金融服务能力持续提升，对中小微企业融资支持力度不断加大。 “今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现‘量增、面扩、价降’的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。…
相关新闻
- 评论
- 关注