吴雨

原标题：央行：新增3000亿元支小再贷款额度将在年内发放

近日召开的国务院常务会议提出，今年再新增3000亿元支小再贷款额度，支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款。中国人民银行副行长潘功胜7日表示，新增的3000亿元支小再贷款额度将在今年年内发放，并采取“先贷后借”模式，保障资金使用的精准性和直达性。

潘功胜在当日举行的国务院政策例行吹风会上介绍，今年以来，货币信贷总量合理增长，两项直达实体经济货币政策工具效果明显，小微企业融资继续呈现“量增、面扩、价降”的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。

数据显示，截至7月末，我国普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点。

当前，我国经济持续恢复增长，发展动力进一步增强，但经济恢复仍然不稳固、不均衡。中小微企业面临原材料价格居高不下、应收账款增加、疫情灾情影响等问题。

对此，潘功胜表示，在结构性货币政策方面，人民银行将加大对重点领域和薄弱环节的政策支持。比如，发挥好再贷款再贴现等工具的定向支持作用，进一步使用两项直达实体经济货币政策工具，用好新增的3000亿元支小再贷款额度。

据介绍，从去年6月以来，我国普惠小微信用贷款累计发放6.1万亿元，央行还将加大普惠小微信用贷款支持政策的实施力度。潘功胜表示，将继续用好再贷款资金，引导银行更多地发放普惠小微信用贷款。

此外，中国人民银行货币政策司司长孙国峰介绍，今年以来，人民银行持续优化存款利率监管，将存款利率自律上限改为在存款基准利率上加点确定，显著改善了存款市场的竞争秩序，促进了贷款实际利率稳中有降。

(责编：赵超、陈键)