原标题：产业消费互联 打造智慧家居“梦工厂”

9月2日至7日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京举行。9月5日下午，在首钢园服贸会成果发布厅现场，少海汇合伙人谢宝君发表《首个家居数字生态共同体》主题演讲，从生态进化、平台能力进化、合伙人进化、新业务进化等方面分享在智慧家居领域从产业端到消费端的数字化赋能新格局。

服贸会成果发布旨在举办新产品、新技术、新服务、新应用场景等首发活动、权威政策信息发布等活动，由世界500强企业及行业领军企业、独角兽企业等发布最新技术、产品、成果。

谢宝君介绍，通过物联网、人工智能、智能制造等数字化技术赋能，少海汇生态圈5.0打通消费端、产业端、设计端、供应链等全流程，在家居行业率先实现个性化定制、平台化设计、网络化协同、智能化制造、服务化延伸和数字化管理，在行业内首度实现了工业互联网、消费互联网的打通，构建首个家居数字生态共同体。

对生态圈企业而言，产业端、消费端、设计端全面打通，将助力企业进一步提升服务效率，借助智能制造技术实现产业端提质增效，快速响应市场需求、扩大市场。在ToB、ToC业务方面打造了涵盖装配式产业、卫浴产业、全屋整装产业、装饰装修产业、高新技术材料等产业的智慧住居大生态，缔造出了海骊装配宅、有屋虫洞智能家居、克路德智慧城市解决方案等新物种；全国布局17座产业园，覆盖全屋智能定制、装配式新材料、智慧照明、颐养卫浴等产品线，建立起了智能家居全产业链体系。

生态圈66家成员企业中包含1家独角兽企业、2家瞪羚企业、1家即将登陆创业板的企业、9家高新技术企业、17家“专精特新”企业、12家“百千万”工程千帆企业。平台也被评为国家级中小企业公共服务示范平台、第一批支持的青岛市中小企业公共服务体系服务机构，创客+科技孵化器入选国家级科技企业孵化器。

谢宝君表示，数字化赋能下，人工智能、物联网等技术在智慧住居领域的应用，未来还将探索开拓涵盖汽车工业、跨境电商、5G智慧场景、智慧农业等领域的新应用，从智慧家居生态向创新平台拓展，引领行业数字化变革。

(责编：赵竹青、陈键)