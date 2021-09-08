产业消费互联 打造智慧家居“梦工厂”
9月2日至7日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京举行。9月5日下午，在首钢园服贸会成果发布厅现场，少海汇合伙人谢宝君发表《首个家居数字生态共同体》主题演讲，从生态进化、平台能力进化、合伙人进化、新业务进化等方面分享在智慧家居领域从产业端到消费端的数字化赋能新格局。
服贸会成果发布旨在举办新产品、新技术、新服务、新应用场景等首发活动、权威政策信息发布等活动，由世界500强企业及行业领军企业、独角兽企业等发布最新技术、产品、成果。
谢宝君介绍，通过物联网、人工智能、智能制造等数字化技术赋能，少海汇生态圈5.0打通消费端、产业端、设计端、供应链等全流程，在家居行业率先实现个性化定制、平台化设计、网络化协同、智能化制造、服务化延伸和数字化管理，在行业内首度实现了工业互联网、消费互联网的打通，构建首个家居数字生态共同体。
对生态圈企业而言，产业端、消费端、设计端全面打通，将助力企业进一步提升服务效率，借助智能制造技术实现产业端提质增效，快速响应市场需求、扩大市场。在ToB、ToC业务方面打造了涵盖装配式产业、卫浴产业、全屋整装产业、装饰装修产业、高新技术材料等产业的智慧住居大生态，缔造出了海骊装配宅、有屋虫洞智能家居、克路德智慧城市解决方案等新物种；全国布局17座产业园，覆盖全屋智能定制、装配式新材料、智慧照明、颐养卫浴等产品线，建立起了智能家居全产业链体系。
生态圈66家成员企业中包含1家独角兽企业、2家瞪羚企业、1家即将登陆创业板的企业、9家高新技术企业、17家“专精特新”企业、12家“百千万”工程千帆企业。平台也被评为国家级中小企业公共服务示范平台、第一批支持的青岛市中小企业公共服务体系服务机构，创客+科技孵化器入选国家级科技企业孵化器。
谢宝君表示，数字化赋能下，人工智能、物联网等技术在智慧住居领域的应用，未来还将探索开拓涵盖汽车工业、跨境电商、5G智慧场景、智慧农业等领域的新应用，从智慧家居生态向创新平台拓展，引领行业数字化变革。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行：7月份降准效果逐步显现 小微企业贷款“量增”“价降”
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）“7月份降准释放了1万亿元的长期资金，有效增加了金融机构支持实体经济的长期资金来源，引导金融机构积极运用降准资金，加大对小微企业的支持力度。” 人民银行货币政策司司长孙国峰今日在国务院政策例行吹风会上表示，7月降准还降低了金融机构资金成本约130亿元，通过金融机构传导促进小微企业融资成本稳中有降，降准效果逐步显现，小微企业贷款“量增”“价降”。…
- 金融支持中小微力度加大 支小再贷款额度今年再增3000亿元
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）今年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%；7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点；新增3000亿元支小再贷款额度……今年以来，金融服务能力持续提升，对中小微企业融资支持力度不断加大。 “今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现‘量增、面扩、价降’的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。…
相关新闻
- 评论
- 关注