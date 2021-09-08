原标题：跨越数字鸿沟 老年人学习智能手机线上线下全面开课

【现实挑战】老年人学习使用智能手机面临新的“挑战”

【应对策略】政府和社会多渠道开通线上线下课堂，智能手机厂商也进行“适老化”探索

数字化时代，人们的生活宛如最近热映的电影《失控玩家》一样，玩转数字经济时代AI技术与通讯技术双重加持下的新兴消费。

面对功能日趋复杂的智能手机和五花八门的手机App，老年群体如何玩得转？最近一则“河南郑州72岁大爷开网课4年，教老年朋友使用智能手机”的新闻，引发社交网络平台热议。

其实，为了消弭“数字鸿沟”，各级政府部门均积极出台相关政策，社会组织、爱心人士自发行动线上线下全面“开课”教授老年人使用智能手机，手机厂商也在努力开拓“适老化”智能设备这个新的市场。

河南72岁老人开网课

连续4年教授智能手机使用

据媒体报道，河南郑州这位72岁的老人名叫吕文良，是郑州社区科普大学的志愿者老师，4年来，他在家志愿教网课，用科普连环画形式教老年人如何使用智能手机。

2014年，他因看家人使用智能手机感到不便。于是“自学成才”后，开始在社区科普大学开展智能手机操作课，教大家如何手机缴费、使用健康码和预约挂号等等。刚开始讲课时，他自己也经常被“绕晕”，因为老年朋友的接受能力不同，需要给不同“学生”解释各种各样细节方面的问题。

如何才能有效地针对老年人进行教学？他经过各种尝试后摸索出一套方法：用相机把操作步骤一步一步拍下来，再上传到电脑做成幻灯片，录音配旁白进行展示。没想到这一方法特别受老年朋友喜欢。

这个按键怎么用、那个按键怎么点——吕文良将智能手机60多项功能的操作步骤，一一截图做成了科普连环画，并配上详细的文字说明。内容涵盖如何使用健康码、预约挂号、生活缴费、网购、手机支付等日常场景，按图索骥堪称“保姆级教程”。他还编了一些顺口溜。他认为这一代的老年朋友，对连环画的感情都很深，这种方式寓教于乐。

线上短视频线下服务点

各地政府部门积极“开课”

一直以来，我国各级政府部门也在保障老年朋友的信息无障碍权益、推动“适老化”工作方面推出了许多有力举措。今年1月，工信部开展了互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。工信部组织电信企业在线下举办手机课堂等1.3万余场活动，组织互联网企业带着手机等智能终端走进全国的老年社区和老年大学，为老年朋友提供常用App应用辅导，“手把手”教老年朋友使用手机。

今年8月，央广网等打造的“我来教您用手机”系列短视频教材正式上线。第一批上线的短视频教材包含20个短视频，通过视频动画形式，普及智能手机基本操作知识，为老年朋友提供便捷的线上课堂。“我来教您用手机”从2018年在北京社区试点以来，教会了许多社区老年朋友基本操作，受到其普遍的欢迎。此次上线，意味着公益服务的辐射范围扩大，从线下到线上助老行动再升级。

各级政府部门在稳步推进应对人口老龄化、完善养老服务的过程中，都开展了教授老年朋友如何使用智能手机的举措，以解他们跨越数字鸿沟的燃眉之急。

相关案例不胜枚举。比如，北京市在全市范围开展“智慧助老”的行动中，通过制作系列公益视频，重点教授老年人使用智能手机操作北京健康宝、多渠道挂号、手机导航、打车出行、微信常用功能等。同时，开发了“我教老人用手机”微信小程序，开设微信、支付宝、外卖跑腿、医院挂号、网约车、公交刷码乘车、地图导航、健康宝等12门网上课程，累计有8万余人次参与学习。上海市民政部门则依托全市数千家养老服务机构、上万家公益基地，设立了大量“随申学”服务点，引导社会组织、社区工作者、志愿者等力量，为老年人提供智能手机学习培训和帮办服务。年内，预计申城将有百万人次的老年人享受到这一帮助服务。深圳市老龄服务事业产业联合会也表示，今年起正在组建志愿服务队在各区开展“智慧助老公益行动”，线下手把手教学，教会老人用手机沟通、就医挂号、打车、买菜、订餐等常见操作。

说明书加“老年版”

手机适老化设计持续跟进

对于帮助跨越老年朋友的数字鸿沟，不止引起各路志愿者和政府部门的重视，作为终端厂商品牌手机公司，也及时跟进“适老化”的进程，为老年朋友提供更便捷更智能的用机体验。华为、OPPO等在线上线下手机适老化上充分布局。譬如在线下门店，陈列专门为老年朋友制作的《送给咱爸妈的手机使用指南》，里面有智能手机的操作设置，图文并茂。

除了服务端的适老化服务外，产品端厂商公司也有适老化的改造。几乎所有品牌的手机都配备简易模式、屏幕朗读、声音增强器等，方便老年朋友使用。不止如此，厂商也会在手机上提供更多适合老年朋友使用的功能。OPPO的一款手机拥有的“屏幕共享”功能，可将屏幕共享给他人，邀请对方实时观看自己手机屏幕。当老年朋友实操遇到困难时，家人可通过“屏幕共享”直接帮忙解决问题。手机还有远程守护功能，设置特定保护区域，具备防诈骗功能等等，保障老年朋友的生命和财产安全。小米手机的应用商店也专门为老年朋友开发单独的适老版App，譬如百度大字版、今日头条大字版等等，此类App通过增大字号、使用符合老年朋友生理和心理特征的颜色，以及提供一定的反馈提示等方面，进行适老化改造。iPhone也有专属的老人模式，老年朋友只要在“设置”中的“显示与亮度”，选择放大功能后，图标和字体都有一定放大。辅助功能中的“显示与文字大小”菜单里，还有一个“更大字体”的功能，满足老年朋友对大字体的需求。

敬老爱老是中华民族的传统美德，科技进步不是冰冷的，更应该充满温度。当下，一些老年朋友有需求融入数字生活，享受科技带来的便利。在社会力量广泛被动员的同时，家庭成员更不能放弃老年朋友，儿女要耐下心来，积极帮助他们学习。全社会携起手来，多一些关心关爱、多一些务实举措，老年朋友必能搭上“智能列车”，共享美好数字生活。

文/王珉

(责编：赵竹青、陈键)