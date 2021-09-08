袁全、周琳

原标题：在魔都上海，一群新农民种出“新地标”

崇明区一家企业构建的羊只健康及预警系统。 本报记者袁全摄

白扁豆、白山羊、金瓜、老毛蟹、香酥芋、大米……加盖红色“长城标志”后，这些原产地中国第三大岛——上海市崇明区的农产品，切实让当地农民鼓了腰包。

作为上海最具乡村特征的郊区之一，崇明是上海实施乡村振兴战略的主战场。如今，用好知识产权这一“潮”工具，赋能特色产业的“新农民”，正走出一条乡村振兴的新路。

“盖了戳”的白山羊被一抢而空

最近，细心的资深“吃货”或许会发现，万禾农业公司生产销售的崇明白山羊产品的新包装盒上，印上了红色“长城标志”，加上之前就有的农产品地理标志和农产品商标，这个包装盒上共有三个显眼标志。

所谓红色“长城标志”，是2019年10月国家知识产权局公布的地理标志专用标志，标示某商品来源于某地区，并且该商品的特定质量、信誉或其他特征，主要是由该地区的自然因素或人文因素所决定。大家耳熟能详的阳澄湖大闸蟹、盱眙小龙虾等，就有该标志。

想要“拿下”一个这样的“地标”并不容易。“一是培育申报周期长，需要2年至3年甚至更久；二是考核维度多，地理标志要求有种植历史，如要在县志等有关历史文献中有所体现，要有标准化的种植规范、一定的种植规模和产业基础以及良好的市场知名度和占有率。”崇明区知识产权局副局长徐波说。

以白山羊为例，它是崇明特定水土条件下孕育而成的特有地方良种。根据《崇明县志》记载，早在明朝嘉靖年间，崇明地区就有养殖白山羊的传统，优质的水土条件成了品质的保证。

虽然难，但值得。很快，“盖了戳”的崇明白山羊就受到了市场和消费者的青睐。今年，第十届中国花卉博览会在崇明举办，白山羊被认定为花博会特许商品。“线上生鲜售卖平台也更愿意售卖我们的商品，售价从原来的49元/斤跃升至98元/斤，去年10月起陆续投放到市场的5000头羊也很快被抢购一空。”万禾农业董事长黄震说。

2021年2月，上海地理标志名录“揭榜”，17件地理标志商标中崇明区有8件，占据“半壁江山”，诸多好吃又好看的农业品牌让“后花博时代”的崇明岛迎来又一个发展契机。

如今，崇明区已成功注册“崇明白扁豆”“崇明白山羊”“崇明金瓜”“崇明老毛蟹”“崇明香酥芋”“崇明大米”“崇明水仙”“崇明黄杨”等8件地理标志证明商标，还有“崇明老毛蟹”“崇明老白酒”等地理标志保护产品。

崇明水仙反季盛放花博会

“种点田、养小羊”是黄震的微信签名。他是华东政法大学法律专业的高材生，毕业后不久来到崇明创立万禾农业。仅用了四年的时间，他从一个连300亩土地到底有多大都没概念的“菜鸟”，成长为精致农业高端品牌的CEO。万禾农业崇明白山羊扩繁场，年出栏量达1000余头。

像黄震这样的新型职业农民，正在用知识产权这样更“潮”的工具，真正让特色农业实现高质量发展。

2002年，面临产业难以为继，有着500多年栽培史的崇明水仙，一度处于即将“断根”的困境。“施家花厢”传承人施豪，与父亲施克一起办起了绿化公司，开始留心收集崇明水仙种源，从3亩地开始育种扩繁，并不断把品系提纯、复壮、培育。

在区知识产权局的指导和积极推动下，崇明水仙走上地理标志申报之路。如今，崇明水仙既是上海市非物质文化遗产保护项目，也是上海唯一获评国家工商总局的地理原产地标志和农业部(现农业农村部)农产品地理标志“双地理标志”的特色花卉。

本届花博会上，崇明水仙在科技力量的加持下反季开花，在展会期间全程盛放。虽然中国花博会已经闭幕，但东平国家森林公园专设的一片760平方米的崇明水仙园内，崇明水仙的培育和生长仍在进行。

中国90%的藏红花是产于崇明，这个“冷知识”，你不一定知道。不仅是崇明水仙，以花博会为契机，崇明还在继续推动特色花卉申报地理标志。

徐波表示，目前崇明藏红花(又名西红花)、崇明苦草已开展相关申报工作，有望进一步提升崇明区地理标志保护运用水平。

让更多“地标”见证乡村振兴

通过申请“地标”，可以合理、充分地利用与保存自然资源、人文资源和地理遗产，有效保护优质特色产品和促进特色行业的发展。

近年来，意识到这一点的崇明区为企业和农民“搭台唱戏”，形成“政企结合、市场主导”的多元化投入机制和经营机制，让点上“盆景”变成面上“风景”，在推动“崇明制造”的同时让知识产权意识深入人心。

以花博会举办为契机，“崇明大米”“崇明老白酒”等地理标志产品更是“走进”花博门店迎八方来客。在园内九家特许商店，游客即可购买和体验崇明特色生态农产品。当下秋天已到，“崇明清水蟹”也将“爬”上市民的餐桌。

除了积极发展地理标志“新成员”，崇明还组织专项整治和集中执法，对侵权行为重拳出击，保护生产者和消费者利益。

今年花博会开幕后，上海市崇明绿色食品产销联合会向行政机关举报，称上海某合作社生产的大米商品，在外包装上使用“崇明大米”字样，并在花博会园区农产品店内销售，相关标识涉嫌不规范使用“崇明大米”地理标志。

6月22日，在花博会园区内，双方当事人达成了行政调解协议并进行司法确认，而这一过程前后只用了10个工作日，既高效保护了权利人的利益，也规范了涉花博会特许商品的市场秩序。

上海市知识产权局局长芮文彪表示，下一步，上海要以质取胜、培育精品，以地理标志促进相关产业联动发展，打造区域特色经济，实现“产能不断增长、品质不断提升、品牌不断增值、效益不断提高、产业不断融合”的工作目标。同时，上海要加大地理标志工作力度，挖掘和培育更多具有上海特色的地理标志。

(责编：赵超、陈键)