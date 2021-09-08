全面深改，示范引领——专家学者解读“前海方案”
最新公布的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》，进一步扩展前海合作区发展空间，指出前海将打造全面深化改革创新试验平台、建设高水平对外开放门户枢纽。
业界人士和专家学者在接受记者采访时表示，“前海方案”推动合作区全面深化改革开放，在粤港澳大湾区建设中更好发挥示范引领作用。
前海深港现代服务业合作区2010年正式设立。11年来，前海坚持“依托香港、服务内地、面向世界”，如今港企超万家、滩涂变新城，开发开放取得重要阶段性成果。
方案明确，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。
暨南大学特区港澳经济研究所副所长谢宝剑说，开发建设前海的一个重要使命就是支持香港经济社会发展。香港正处在由乱及治、由治及兴关键时期，需要大力发展经济、推动科技创新、为青年发展提供更多机会。前海扩区为深港在现代服务业、科技创新等更多具体领域合作扩展了空间。除了工作之外，香港年轻人也有了文化、休闲和生活的更多好去处。
香港“一国两制”研究中心研究总监方舟认为，此次扩区涵盖了许多与香港合作程度较高的重要区域。比如在港口业务上，香港侧重发展航运服务业，深圳侧重物流业，双方可以共同发展；香港会展行业有丰富的经验，深圳在会展新城的规划建设中可以充分参考；香港机场多年来是国际著名的航空枢纽，深圳方面可以通过深化深港合作，实现两地机场的互补共赢。
“不仅是物理空间的扩展，更是制度创新的扩展。”香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长郑永年说。
大力发展粤港澳合作的新型研发机构，探索设立议事协调机构性质的公平竞争委员会，探索建立统一的绿色金融标准……
方案推动全面深化改革开放的一系列具体举措受到关注，专家认为将进一步激活前海创新发展的活力、集聚全球高端人才、创新国际标准，让前海在粤港澳大湾区建设中更好发挥示范引领作用。
“今年是中国共产党成立100周年，整个国家进入了下一阶段的发展，第二个百年怎么走？需要很多的抓手，全面深化前海改革开放就是其中之一。”郑永年说。
方案提出“打造国际一流营商环境”。到2025年，初步形成具有全球竞争力的营商环境；到2035年，营商环境达到世界一流水平。研究制定前海合作区投资者保护条例、创建信用经济试验区、推进与港澳跨境政务服务便利化等具体举措，将进一步优化营商环境。
“持续推进‘放管服’改革，前海的营商环境已经得到极大改善，但还需要对标先进、全面提升，持续打造国际一流营商环境。”深圳市发展和改革委员会副主任郭跃华说。
展望未来，一个全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同发展带动能力强的高质量发展引擎，正在南海之畔拔地而起。
“在新的征程上我们面临的挑战更多，面临百年未有之大变局，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，‘特区中的特区’前海全面深化改革开放，有望为全国进行新试验、提供新经验、带来新动力。”中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲表示。
郭跃华认为，在为香港提供发展空间的同时，凭借产业人才、市场要素、创新成果的集聚效应，前海将有能力也有必要将影响力辐射到大湾区乃至全国。一是制度创新的复制推广，前海的成功经验可应用到大湾区其他城市、各自贸片区以及新区，充分发挥改革试验田的作用。二是产业发展的跨区域合作，前海可为港企港人进入内地市场提供产业政策咨询、政务服务通办等方面的支持。
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