原标题：我国绿色电力交易试点正式启动

新华社北京9月7日电（记者刘羊旸、谢希瑶）国家发展改革委、国家能源局近日正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。7日，绿色电力交易试点正式启动。

当日启动的首次绿色电力交易，共17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。其中，国家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域内成交电量10.37亿千瓦时。本次交易预计将减少标煤燃烧243.60万吨，减排二氧化碳607.18万吨。

为实现碳达峰、碳中和目标，建立有利于促进绿色能源生产消费的市场体系和长效机制，在国家发展改革委的指导下，国家电网公司、南方电网公司组织制定了《绿色电力交易试点工作方案》。绿色电力交易是以风电、光伏等绿色电力产品为标的物，在电力中长期市场机制框架内设立的交易品种，能够全面反映绿色电力的电能价值和环境价值，并提供相应的绿色电力消费认证。

国家发展改革委有关负责人表示，通过开展绿色电力交易，将有意愿承担更多社会责任的一部分用户区分出来，与风电、光伏发电项目直接交易，以市场化方式引导绿色电力消费，体现出绿色电力的环境价值，产生的绿电收益将用于支持绿色电力发展和消纳，更好促进新型电力系统建设。

这位负责人表示，国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。企业有需求，地方有意愿，技术可实现，交易可组织。同时，各方面已形成共识，普遍认为我国率先开展绿色电力交易意义重大，不仅对实现“双碳”目标、构建新型电力系统具有重要支撑作用，而且将会为全球可再生能源发展提供中国方案。

“国家电网创新交易方式，优化电网调度，应用区块链等先进信息技术促进供需双方对接。”国家电网有限公司董事长辛保安表示，绿电交易是重大机制创新，有利于完善我国电力市场体系，实现绿色电力供需的有效对接，发挥市场配置资源的决定性作用，促进能源转型和新型电力系统建设。

(责编：赵竹青、陈键)