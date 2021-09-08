我国绿色电力交易试点正式启动
新华社北京9月7日电（记者刘羊旸、谢希瑶）国家发展改革委、国家能源局近日正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。7日，绿色电力交易试点正式启动。
当日启动的首次绿色电力交易，共17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。其中，国家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域内成交电量10.37亿千瓦时。本次交易预计将减少标煤燃烧243.60万吨，减排二氧化碳607.18万吨。
为实现碳达峰、碳中和目标，建立有利于促进绿色能源生产消费的市场体系和长效机制，在国家发展改革委的指导下，国家电网公司、南方电网公司组织制定了《绿色电力交易试点工作方案》。绿色电力交易是以风电、光伏等绿色电力产品为标的物，在电力中长期市场机制框架内设立的交易品种，能够全面反映绿色电力的电能价值和环境价值，并提供相应的绿色电力消费认证。
国家发展改革委有关负责人表示，通过开展绿色电力交易，将有意愿承担更多社会责任的一部分用户区分出来，与风电、光伏发电项目直接交易，以市场化方式引导绿色电力消费，体现出绿色电力的环境价值，产生的绿电收益将用于支持绿色电力发展和消纳，更好促进新型电力系统建设。
这位负责人表示，国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。企业有需求，地方有意愿，技术可实现，交易可组织。同时，各方面已形成共识，普遍认为我国率先开展绿色电力交易意义重大，不仅对实现“双碳”目标、构建新型电力系统具有重要支撑作用，而且将会为全球可再生能源发展提供中国方案。
“国家电网创新交易方式，优化电网调度，应用区块链等先进信息技术促进供需双方对接。”国家电网有限公司董事长辛保安表示，绿电交易是重大机制创新，有利于完善我国电力市场体系，实现绿色电力供需的有效对接，发挥市场配置资源的决定性作用，促进能源转型和新型电力系统建设。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行：7月份降准效果逐步显现 小微企业贷款“量增”“价降”
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）“7月份降准释放了1万亿元的长期资金，有效增加了金融机构支持实体经济的长期资金来源，引导金融机构积极运用降准资金，加大对小微企业的支持力度。” 人民银行货币政策司司长孙国峰今日在国务院政策例行吹风会上表示，7月降准还降低了金融机构资金成本约130亿元，通过金融机构传导促进小微企业融资成本稳中有降，降准效果逐步显现，小微企业贷款“量增”“价降”。…
- 金融支持中小微力度加大 支小再贷款额度今年再增3000亿元
- 人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）今年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%；7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点；新增3000亿元支小再贷款额度……今年以来，金融服务能力持续提升，对中小微企业融资支持力度不断加大。 “今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现‘量增、面扩、价降’的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。…
相关新闻
- 评论
- 关注