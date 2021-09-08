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人民网北京9月8日电 （赵超）海关总署7日发布数据，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。这也是我国外贸连续15个月正增长，进一步呈现稳中加固的态势。

具体来看，前8个月我国出口13.56万亿元，增长23.2%；进口11.22万亿元，增长24.4%。

单看8月份，我国外贸进出口3.43万亿元，增长18.9%。其中，出口1.9万亿元，增长15.7%；进口1.53万亿元，增长23.1%。

从贸易伙伴看，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。前8个月，我国与东盟贸易总值3.59万亿元，增长22.8%，占我国外贸总值的14.5%。同期，我国与欧盟贸易总值为3.42万亿元，增长22.1%，占我国外贸总值的13.8%；中美贸易总值为3.05万亿元，增长25.8%，占我国外贸总值的12.3%；中日贸易总值为1.57万亿元，增长12.3%，占我国外贸总值的6.3%。

值得一提的是，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口7.29万亿元，增长24.6%。

数据还显示，民营企业进出口增速最快、比重提升。前8个月，民营企业进出口11.92万亿元，增长29.9%，占我国外贸总值的48.1%，比去年同期提升2.3个百分点。

此外，国有企业进出口3.81万亿元，增长25.2%，占中国外贸总值的15.4%。其中，出口1.12万亿元，增长18.2%；进口2.69万亿元，增长28.4%。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前8个月，中国出口机电产品7.98万亿元，增长23.8%，占出口总值的58.8%。同期，进口机电产品4.75万亿元，增长17.7%。

(责编：赵超、吕骞)