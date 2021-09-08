人民网记者 乔雪峰

9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会在北京举办。人民网记者 翁奇羽摄

9月7日，备受瞩目的2021年中国国际服务贸易交易会在北京顺利闭幕。

在这短短几天时间里，一系列最新、最炫的成果“亮相”本届服贸会，成为推动服务贸易增长的新引擎；一系列重大战略合作在本届服贸会签约，为服务贸易长足发展提供新动能。

“本届服贸会虽然结束，但是只要沟通、交流、合作的需求在，服贸会就永远不会落幕。”与会嘉宾纷纷表示，本届服贸会向世界展示了中国开放包容的国际合作环境，为各方提供了市场机遇与发展红利，为世界经济复苏注入了更多信心和动力。

数字技术与服务贸易深度融合

打造数字经济对外合作开放高地

当前，全球经济正经历深刻的调整变革，新冠肺炎疫情全球大流行使这一变革加速变化。新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动数字技术强势崛起，促进产业深度融合，引领服务经济蓬勃发展。

数字经济落地加速，数字服务成为服务贸易新增长点。服贸会执委会办公室副主任、北京市商务局局长闫立刚表示，2021年服贸会紧抓全球经济数字化发展趋势，聚焦数字经济、数字贸易，策划举办“数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛”“中国数字经济产业论坛”“全球采购与数字经济可持续发展论坛”等十余场论坛。

让传统文化瑰宝活起来的“数字故宫”、刷新世界“天际线”的智慧建造超高层建筑、守护全球自然生态的AI智能系统……在本届服贸会上，首次设置的数字服务专区成为一大亮点，数字经济和数字贸易成为了服贸会上当之无愧的“主角”，一批涵盖5G、大数据、人工智能、区块链、云计算等先进技术的国际国内数字服务龙头企业前来参展，8个专题展纷纷展示其在数字化、网络化、智能化发展趋势下的新业态、新模式和新成果。

“数字贸易是推动疫情后经济复苏的有力抓手。”商务部党组成员、副部长王炳南在“数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛”上表示，大力发展数字贸易，积极开展数字贸易国际合作，既是我国推进供给侧结构性改革和实现新旧动能转换的重要方式，也是加快促进国际国内双循环、建设更高水平开放型经济新体制的战略选择，更是推动疫后经济复苏、积极应对百年未有之大变局的有力抓手。

在本届服贸会上，数字人民币也频频受到关注。滑雪手套、冬奥特色徽章、智能手表等形态多样的数字人民币钱包让人眼前一亮，逐渐拉近了数字货币与百姓的距离。此外，现场还打造了一条“数字人民币大道”，汇集文创、无人超市、移动便利店、老字号等消费场景，观众可以现场体验数字货币便捷购物，感受北京数字经济发展新活力。

作为服贸会的主办城市，经过多年发展，北京已成为全国数字经济发展领军城市。数据显示，2020年北京数字经济增加值占全市GDP的40%。互联网、数字经济相关企业云集，规模以上软件和信息服务业企业3900余家，全市独角兽企业93家。

北京市委常委、北京市常务副市长崔述强在服贸会期间表示，未来将结合“两区”建设、全球数字经济标杆城市建设、国际消费中心城市建设，牢牢把握数字贸易发展的黄金期，以更加开放包容的姿态，大胆探索、勇于创新，推动数字贸易高质量发展，打造数字经济对外合作开放高地。

国际影响力进一步扩大

为世界经济贸易复苏增长注入动力

琳琅满目的特色商品、唯美演绎的异域风情……在2021年服贸会国别展，一处处、一幕幕让现场观众驻足欣赏。不仅如此，普通消费者还可以直接网购看中的商品，同时，还有厂家代表在现场洽谈代理合作，服贸会已成为连接中国与世界的桥梁。

作为中国对外开放三大展会平台之一，今年服贸会的国际影响力进一步扩大，153个国家和地区的1万余家企业参展参会，世界500强、行业龙头企业占比18%，均超过上届水平。

连续4年缩减外资准入负面清单；出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单；《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署……近年来，我国加快构建“双循环”新发展格局，对外开放水平进一步提高。今年服贸会的“朋友圈”越来越大，正是印证了世界各国对中国提高对外开放水平的认可，同时还增强了对中国市场的信心。

国务院发展研究中心党组成员、副主任张军扩在“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”上表示，和平与发展仍然是时代主题，经济全球化的大趋势没有改变。各国之间只有深化开放包容、共赢共享的伙伴关系，才能实现持久和稳步发展。

今年，我国在促进服务业开放和服务贸易发展方面，密集出台了一系列新政策新举措，区域开放格局进一步优化，重点开放平台制度创新取得新进展，扩大开放的成效加快显现。

中国以实际行动促进服务贸易自由化发展，不断为全球经济复苏贡献中国力量。数据显示，今年上半年，中国服务业实际使用外资同比增长33.4%，增速高于实际使用外资总额4.7个百分点，服务业实际使用外资的占比接近80%。

将跨境服务贸易负面清单从海南推广至全国，把数字贸易试验区升级为示范区，深化新三板改革，设立北京证券交易所……本届服贸会上中国推出的一系列开放新举措，将为全球服务贸易发展注入活力，增添信心。

北京市商务局副局长孙尧表示，下一步将在服务好线下办展办会国际机构的同时，进一步优化完善服贸会数字平台功能，继续为各类主体提供虚拟展厅、线上展台、虚拟会议室、智能客服、在线翻译、数字认证和电子签约等便利化服务，提高境外嘉宾和展客商的参展参会体验。

“中国服务贸易总额已经连续多年位居全球第二。相信中国服务贸易开放和自由化水平的进一步提升，将加速推进全球服务贸易自由化，让有关各方共享服务贸易新机遇，共促世界经济复苏和增长。”普华永道中国区综合商务咨询主管合伙人于勃表示。

收获各类成果1672个

推动服贸会各项成果落实落地

“北京日”作为彰显首都精神、体现京味特质的展示窗口，历来都是服贸会的重头戏。

在今年服贸易会的“北京日”活动现场，北京16区、北京经济技术开发区累计与47家中外企业举行盛大签约仪式，37个签约项目签约金额超1000亿元人民币，展示了北京向世界彰显中国扩大对外开放、实现合作共赢的决心和信念。

这只是服贸会上签约新订单的一个缩影。据初步统计，截至9月7日16：00,本届服贸会各类成果1672个，其中，成交项目类642个，投资类223个，协定协议类200个，权威发布类158个、联盟平台类46个、首发创新类139个、评选推荐类264个。

健康卫生服务专题展作为本次服贸会的全新版块首次亮相，专题展除了回应民众关心防疫热点问题外，也覆盖科技创新、国际医疗、智慧医疗、老龄健康、传统医药等领域，推出了健康卫生领域多项新技术、新产品、新服务。

据介绍，服贸会期间，健康卫生专题展区推进有关数字疗法、创新药物、研发合作、医用耗材采购等一系列战略合作协议签订，以及与“一带一路”国家的国际协作，对外释放加强国际经贸合作的积极信号。

“9月3日正式开展第一天，就有施工单位过来参观，并且表达了采购意向。”第二次参加服贸会的中建八局今年带来了地下管线探测机器人等智慧建造方面的最新成果，目前已与多家外贸单位达成合作意向，

此外，文旅服务专题举办了第八届北京市文化融合发展项目合作推介会，80多个文化融合发展项目进行签约，签约金额总计近240亿元。第八届中国国际经济合作“走出去”高峰论坛组织济南绿地与青岛青淞、北京建工国际建设与北京泰宁科创等企业签约；教育服务专题举办“数字货币产业规划战略合作”签约仪式；金融服务专题开展“京绿通”专项再贴现产品签约仪式和“高精尖”双益贷签约仪式。

商务部服贸司二级巡视员王志华在闭幕新闻发布会上表示，下一步，将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入推进服务领域制度型开放、拓展服务贸易国际合作新空间、加快服务贸易数字化进程、全力打造全球最有影响力的服务贸易国际一流展会，将服贸会达成的成果与共识落到实处。

(责编：孙红丽、吕骞)