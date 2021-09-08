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数字化拓展服务贸易新空间（现场评论）

周珊珊
2021年09月08日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　通过电子终端，可“云游故宫”；戴上VR（虚拟现实）眼镜，可在滑雪体验机上“沉浸式滑雪”；用户网上下单，无人配送车可应用自动驾驶技术，进行智能配送……在2021年中国国际服务贸易交易会首设的数字服务专区，数字元素构成新场景、带来新体验。

　　本届服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题。随着新一轮科技革命和产业变革的孕育兴起，数字技术一日千里，正在促进产业深度融合，引领数字经济蓬勃发展。

　　服贸会上，数字化未来是人们讨论最多的话题之一。在服贸会的展区，当“四足机器狗”沿着设定路线作业巡检时，后台就能看到实时回传的数据；不同于使用尺子、彩笔制作表格，当应用数字造价时，管理效率能提升50%以上……高效、准确、安全的数字化应用，正在赋能各行各业，其背后是不断升级的数据化水平和不断拓展的数字化边界。数字技术，正在释放出提升服务能力、丰富经济形态、开拓贸易空间的强大能量。

　　数字技术带来的数字产业发展机遇，推动服务贸易新业态、新模式快速发展。新冠肺炎疫情加速了服务贸易的数字化进程，远程医疗、协同办公等新业态发展迅速。这在一定程度上表明，世界正在进入数字经济快速发展时期，数字产业化和产业数字化趋势日益显著。数据显示，2020年我国可数字化交付的服务贸易额为2947.6亿美元，同比增长8.4%，占服务贸易总额的比重达44.5%，成为服务贸易新的增长点。对中国来说，顺应数字化潮流、抢抓数字化机遇，加快服务贸易高质量发展，既能更好助力构建新发展格局，又能为开放发展持续注入新动能。

　　让数字提供服务、让服务促进发展，关键在于共建共享良好的数字生态。在国家会议中心的京津冀展区，一个“种子墙”造型引人关注。互动台上有“北京苗”“天津苗”“河北苗”以及三地“协同苗”，通过操作“政策、项目和制度创新”互动装置，就能点亮“种子墙”信息，查看三地在开放合作、创新发展等方面的相关举措。这些举措为创新发展插上数字化翅膀、增添协同化动力，也为在北京等地打造数字贸易示范区积累经验。无论是一个区域、一个国家还是全球范围，只有遵循信息时代的规律和逻辑，才能共同营造健康的数字生态；只有开放数据共享平台、完善数据治理规则、提升数字经济包容度，才能让处于不同发展阶段的经济体都能共享数字化发展成果、搭上数字化发展快车。

　　在中国服务贸易发展成就展区，一块互动屏幕打造出“展望之门”，勾勒了中国服务贸易发展新图景。面向未来，在数字安全、数据资源管理、关键核心技术攻关、全球合作等方面持续发力、释放潜力，就一定能加快数字中国的建设步伐。

　　（作者为本报评论部编辑）


　　《 人民日报 》（ 2021年09月08日 09 版）
(责编：赵超、陈键)

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