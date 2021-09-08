人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国累计认定地理标志保护产品2482个

2021年09月08日09:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月8日电 （赵竹青）中国国家知识产权局7日公布的数据显示，截至2021年年8月底，我国累计认定地理标志保护产品2482个，累计核准地理标志作为集体商标、证明商标注册6381件，核准使用地理标志专用标志市场主体14315家。中国地理标志使用规模正在逐步扩大。

安吉白茶、赣南脐橙、山西老陈醋、郫县豆瓣、吐鲁番葡萄干……地理标志是保护特定地区产品的特性、声誉和其他特征的重要知识产权，对于提高产品附加值和农民收入、保障消费者权益、促进地方经济发展等具有重要作用。

2019年以来，国家知识产权局共实施21个国家地理标志运用促进工程项目。当地政府已配套投入逾1.2亿元，涉及地理标志产业产值超过210亿元，相关产品加工、商业物流、旅游业等产值40亿元。

地理标志不仅是农业结构调整的“加速器”和脱贫致富的“金钥匙”，同时还是国际市场的“绿色通行证”。今年3月1日，中欧地理标志协定正式生效，为中欧经贸合作注入动力。该协定将保护中欧双方各100项地标产品，有效阻止假冒地理标志产品，使双方消费者都能使用货真价实的高品质商品。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国累计认定地理标志保护产品2482个
　　人民网北京9月8日电 （赵竹青）中国国家知识产权局7日公布的数据显示，截至2021年年8月底，我国累计认定地理标志保护产品2482个，累计核准地理标志作为集体商标、证明商标注册6381件，核准使用地理标志专用标志市场主体14315家。中国地理标志使用规模正在逐步扩大。…
凝聚共识 中国为全球服务贸易发展提供新引擎
　　9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会在北京举办。人民网记者 翁奇羽摄 9月7日，备受瞩目的2021年中国国际服务贸易交易会在北京顺利闭幕。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部