人民网北京9月8日电 （赵竹青）中国国家知识产权局7日公布的数据显示，截至2021年年8月底，我国累计认定地理标志保护产品2482个，累计核准地理标志作为集体商标、证明商标注册6381件，核准使用地理标志专用标志市场主体14315家。中国地理标志使用规模正在逐步扩大。

安吉白茶、赣南脐橙、山西老陈醋、郫县豆瓣、吐鲁番葡萄干……地理标志是保护特定地区产品的特性、声誉和其他特征的重要知识产权，对于提高产品附加值和农民收入、保障消费者权益、促进地方经济发展等具有重要作用。

2019年以来，国家知识产权局共实施21个国家地理标志运用促进工程项目。当地政府已配套投入逾1.2亿元，涉及地理标志产业产值超过210亿元，相关产品加工、商业物流、旅游业等产值40亿元。

地理标志不仅是农业结构调整的“加速器”和脱贫致富的“金钥匙”，同时还是国际市场的“绿色通行证”。今年3月1日，中欧地理标志协定正式生效，为中欧经贸合作注入动力。该协定将保护中欧双方各100项地标产品，有效阻止假冒地理标志产品，使双方消费者都能使用货真价实的高品质商品。

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