欧召大

党的纪律和规矩是党的各级组织、全体党员必须遵守的行为准则。习近平总书记指出：“国有企业领导人员必须做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁。”这为推动国有企业高质量发展提供了重要遵循。中国储备粮管理集团有限公司（以下简称“中储粮”）作为党领导下的国有大型重要骨干企业，要把纪律和规矩挺在前面，把企业改革发展各项工作抓紧抓实抓好，为维护国家粮食安全提供坚强保障。

守好国有企业的根和魂。习近平总书记强调：“坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的‘根’和‘魂’，是我国国有企业的独特优势。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央科学谋划部署“四个全面”战略布局，对关乎中国特色社会主义发展的根本性问题作出顶层设计；把“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”写入党章，把“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写入宪法，进一步对坚持党的领导作出制度性规范；深化党和国家机构改革，把党的领导落实到治国理政全过程各方面；以改革创新精神抓党的建设，坚定不移从严管党治党，强化管党治党政治责任，坚持思想从严、监督从严、执纪从严、治吏从严、作风从严、反腐从严，党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力不断提高。为维护国家粮食安全提供坚强保障，必须坚定理想信念，坚持党的领导，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，做到党中央号召的坚决响应、党中央要求的坚决照办、党中央禁止的坚决不干、党中央部署的坚决落实。

发挥全面从严治党引领保障作用。习近平总书记指出：“各级党委要抓好国有企业党的建设，把党要管党、从严治党落到实处。”我们党历经千锤百炼而朝气蓬勃，一个很重要的原因就是我们党始终坚持党要管党、全面从严治党，不断应对好自身在各个历史时期面临的风险考验，确保我们党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，在应对国内外各种风险挑战的历史进程中始终成为全国人民的主心骨。中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央身体力行、率先垂范，顺应党心民心，坚定推进全面从严治党，为开创党和国家事业新局面提供了重要保证。推动全面从严治党在中储粮落实落地，必须深入学习贯彻习近平总书记关于维护国家粮食安全的重要论述和对储粮工作的重要指示批示精神，从基本组织、基本队伍、基本制度严起，抓紧抓好党员日常教育管理的基础性工作，在企业党组织“三会一课”中突出党性锻炼，让支部成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒，以全面从严治党实际成效推动企业高质量发展。

永葆党同人民群众的血肉联系。习近平总书记强调：“我们党之所以有自我革命的勇气，是因为我们党除了国家、民族、人民的利益，没有任何自己的特殊利益。”在革命、建设、改革各个历史时期，我们党始终不掩饰缺点、不回避问题、不文过饰非，有缺点克服缺点，有问题解决问题，有错误承认并纠正错误，在自我革命的一次次锻造中，永远充满奋进力量，永远风华正茂。事实证明，只有敢于刀刃向内，敢于刮骨疗伤，敢于壮士断腕，才能让自身始终过硬，始终成为时代先锋、民族脊梁，始终成为马克思主义执政党。做好新形势下中储粮系统党风廉政建设和反腐败工作，必须把全面从严治党引向深入，继续发扬彻底的自我革命精神，保持“赶考”的清醒，同一切弱化党的先进性、损害党的纯洁性的问题作坚决斗争，坚决清除妨碍强农惠农政策落实的“绊脚石”，持续推进“靠企吃企”专项治理，严厉整治发生在群众身边的腐败问题，永远保持党同人民群众的血肉联系。

（作者为中国储备粮管理集团有限公司纪检监察组组长、党组成员）

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 10 版）

(责编：赵超、陈键)