本报评论员

一段时间以来，有关部门陆续出台平台经济、教育培训、信息安全等多个领域监管举措。这一系列监管举措，是从规范市场秩序、构建新发展格局、推动高质量发展的战略高度出发，促进形成公平竞争的市场环境，更好保护消费者权益的务实行动，是在复杂多变局面下统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，完善社会主义市场经济体制的有力举措。

党的十八大以来，党中央围绕反垄断、反不正当竞争，作出一系列重大决策部署，完善公平竞争制度，改革市场监管体制，加强反垄断监管，推进高标准市场体系建设，推动形成统一开放、竞争有序的市场体系。针对一些平台企业存在野蛮生长、无序扩张等突出问题，有关部门坚决贯彻落实党中央决策部署，加大反垄断监管力度，依法查处有关平台企业垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张初见成效，市场公平竞争秩序稳步向好。

加快构建新发展格局，是我们把握未来发展主动权的战略举措，是为了在各种可以预见和难以预见的惊涛骇浪中增强我们的生存力、竞争力、发展力、持续力。只有坚持统筹发展和安全，强化底线思维，注重堵漏洞、强弱项，下好先手棋、打好主动仗，有效防范化解各类风险挑战，才能守住新发展格局的安全底线。这就要求我们，必须加快完善社会主义市场经济体制，围绕平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，堵塞监管漏洞，提高监管效能。

坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬。明确规则，划出底线，设置好“红绿灯”，目的是引导督促企业服从党的领导，服从和服务于经济社会发展大局，鼓励支持企业在促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活、参与国际竞争中发挥积极作用。从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，规范发展、加强监管是为了促进更加健康、更可持续、更为长远的发展，对于支持相关企业更好参与国际竞争，实现规范创新健康持续发展具有重要作用。社会主义市场经济本质上是法治经济，法治经济的本质要求就是把握规律、尊重规律。建设高标准市场体系，完善公平竞争制度，筑牢社会主义市场经济有效运行的体制基础，能够为各类资本、各个行业规范健康发展提供更为牢固的保障。

我们党在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的，从来没有动摇。党的十八大以来，党中央坚持“两个毫不动摇”，出台一系列扶持民营经济发展的改革举措，为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境，进一步增强了民营企业发展活力、信心和底气。深入推进简政放权，促进形成公平竞争的市场环境，为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间，保护和激发市场主体活力，市场主体由2012年的5500万户增长到目前的1.46亿户，增长了将近1.7倍；加大为市场主体纾困力度，从财税、社保、金融、市场秩序等多方面出台一系列帮扶政策措施，助力市场主体渡过难关、积蓄力量。事实充分证明，非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变！毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变！致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变！新形势下，我们要坚持“两个毫不动摇”，健全支持民营经济、外商投资企业发展的法治环境，健全支持中小企业发展制度，营造各种所有制主体依法平等使用资源要素、公开公平公正参与竞争、同等受到法律保护的市场环境。出台的监管政策是一视同仁的，针对的是违法和违规行为，绝不是针对特定行业或企业。

对外开放是中国的基本国策，任何时候都不会动摇。在新发展格局下，中国开放的大门将进一步敞开，同世界各国共享发展机遇。面对世界经济不稳定性不确定性明显增强，单边主义、保护主义、极端主义蔓延，中国对外开放非但没有止步，而且推出了一系列扩大开放的政策措施，包括全面实施外商投资法及其实施条例、进一步缩减外商投资准入负面清单、稳步扩大金融市场准入、出台海南自由贸易港建设总体方案、强化深圳和浦东的改革开放举措、深化服务贸易创新发展试点等。今年前7个月，全国实际使用外资6721.9亿元，同比增长25.5％，外商在华投资的预期和信心总体稳定、稳中向好。国际投资者坦言：“中国一直支持企业家精神并继续向外国投资者开放市场”。面向未来，中国将坚定不移推进高水平对外开放，保护外资合法权益，促进内外资企业公平竞争，保护产权和知识产权，增强政策透明度和可预期性，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，建设高标准市场体系，完善公平竞争制度，有利于激发市场主体发展活力，使一切有利于社会生产力发展的力量源泉充分涌流。规范发展是为了促进健康发展，我国长期经济政策方针没有变。坚持和完善社会主义基本经济制度，统筹发展和安全、开放和安全，发展更加成熟的社会主义市场经济体制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系，推动经济实现高质量发展，中国经济巨轮就一定能劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 01 版）

(责编：赵超、陈键)